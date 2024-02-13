北港朝天宮甲辰年國運籤出爐　「福祿自有慶家門」求得中上籤

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮13日（大年初四）零時許進行接神儀式後，陸續抽出甲辰年港運、人口、水路、六畜、五穀和生意等六籤，港運籤已在近年為信眾們視為國運籤，當作整體國家接下來一年的運勢參考，甲辰年港運籤「己丑」為中上籤，寓意發揮長才，只要好好努力會得到好的結果。

▲雲林北港朝天宮大年初四抽出甲辰年公籤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



北港朝天宮壬寅年抽出港運籤「己丑」籤詩內容為「綠柳蒼蒼正當時，任君此去作乾坤，花果結實無殘謝，福祿自有慶家門」董事長蔡咏鍀解讀，「期待大家按部就班，勿操之過急，就能朝好的方向發展」。

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另，人口籤為「乙未」雷地豫卦是個錯的卦，指今年年初的運勢還不錯，但記住凡事要慎防樂極生悲要慎防損失；水路「甲午」年初應該風調雨順，但中秋過後尤其是農九月初，有很大的轉變，應慎防之；五穀「己酉」整個農作未來應該有所變化，不能讓人稱心如意。所以必須改弦易辙，另謀出路；六畜「辛巳」火地晉也是個錯的卦，象徵如日中天，代表六畜運勢正好。但戲齣出現白虎關，須慎防之；生意「戊辰」綜觀前面五支，得知今年是個有變之年。做生意不可期望過高,縮小目標，穩紮穩打為要。

蔡咏锝表示，戒嚴時期無人敢抽公籤，早期應該就只有朝天宮有抽公籤，抽出港運若好全國都會好，每年抽出人口、水路、五穀、港運、六畜、生意，六支籤都差不多，各行各業主事者需各自思考何為最佳，若有感運勢不佳者，可以自行稟告媽祖祈求一切順心。

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，戒嚴時期無人敢抽公籤，早期應該就只有朝天宮有抽公籤，抽出港運若好全國都會好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）