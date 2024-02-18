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雲耀虎威光廊啟燈　虎尾歷史建築散發夜光魅力

▲雲林縣政府打造虎尾鎮街區「雲耀虎威光廊」，17日晚間啟燈並於糖廠鐵橋施放煙火慶祝鐵橋光環境拿下大獎 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府打造虎尾鎮街區「雲耀虎威光廊」，17日晚間啟燈並於糖廠鐵橋施放煙火慶祝鐵橋光環境拿下大獎 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府打造虎尾鎮街區「雲耀虎威光廊」，17日晚間啟燈並於糖廠鐵橋施放煙火慶祝鐵橋光環境拿下大獎；縣長張麗善表示，透過光環境將虎尾郡役所、合同廳舍、郡守官邸、登記所等歷史建築與居民生活街區融合串連，讓整個城市亮起來，成為夜間觀光新亮點。

▲雲林縣政府打造虎尾鎮街區「雲耀虎威光廊」，17日晚間啟燈並於糖廠鐵橋施放煙火慶祝鐵橋光環境拿下大獎 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲光環境藝術，呈現城市不同風貌，展現新的風華 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善縣長指出，虎尾鎮是布袋戲的故鄉，縣府傳承布袋戲文化與精神也加入創意，2年前透過虎尾鐵橋、同心公園到四大歷史場館的街道串連計畫，並加入裝置藝術、光環境藝術，呈現城市不同風貌，展現新的風華，讓雲林縣從農業大縣發展成觀光大縣，再邁向農工商並進科技城。

▲雲林縣政府打造虎尾鎮街區「雲耀虎威光廊」，17日晚間啟燈並於糖廠鐵橋施放煙火慶祝鐵橋光環境拿下大獎 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲歷史建築與虎尾街區用「光」融合 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年打造「雲耀虎威光廊」將郡役所「雲林布袋戲館」、合同廳舍「誠品生活書店」、郡守官邸「雲林故事館」、登記所「雲林記憶COOL」等4處歷史建築與虎尾街區用「光」融合，進一步串連虎尾鐵橋，營造更貼近在地人文與生活夜間特色，呈現城市光環境之美，帶動夜間觀光。

文化觀光處處長陳璧君指出，「雲耀虎威光廊」藉由優化的夜間照明將歷史建築的特色展現，運用光將在地居民生活的街區緊密融合，藉光影意象將空間串聯。讓虎尾郡役所在夜裡也能展現融合多種試驗風格的「半木造」建築特色、讓合同廳舍展現登高望遠的氣勢、讓郡守官邸重現往日優雅的風貌也讓虎尾登記所感受光環境對在地歷史的尊重。

▲雲林縣政府打造虎尾鎮街區「雲耀虎威光廊」，17日晚間啟燈並於糖廠鐵橋施放煙火慶祝鐵橋光環境拿下大獎 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲藉由優化的夜間照明將歷史建築的特色展現，運用光將在地居民生活的街區緊密融合，藉光影意象將空間串聯。 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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