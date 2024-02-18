煙道、污染無所遁形！花蓮煙道連續監測系統　4企業配合納管

▲花蓮縣政府與轄內大型工廠之煙道連續監測系統連線，掌握空氣污染物排放狀況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為掌握空氣污染物排放狀況，達到污染源有效管控之目標，花蓮縣政府與轄內大型工廠之煙道連續監測系統進行連線作業已持續多年。目前花蓮縣已設置連續自動監測設施者計4家公私場所，其中包含台泥和平廠、和平火力發電廠、亞泥花蓮廠及中華紙漿廠，2021年台泥和平廠及亞泥花蓮廠除原有監測煙道外將增加監測煤磨煙道。

煙道連續監測系統（Continuous Emission Monitoring Systems簡稱CEMS）係指於煙囪上裝設自動量測儀器，24小時量測空氣污染物排放狀況，花蓮縣政府則可透過網路連線隨時監控空氣污染物排放濃度。經國內外研究報告顯示固定污染源為空氣污染主要來源，佔整體空氣污染物排放量七成至九成的貢獻量，諸如總懸浮微粒、氮氧化物及硫氧化物等，也均以工業製程為最主要來源。因此為求空氣品質有效改善，將固定污染源中空氣污染物的排放管制工作加以落實當是首要任務。

縣長徐榛蔚表示，因應2050淨零碳排目標，率縣府團隊積極響應聯合國17項SDGs永續發展指標，推行相關政策宣導讓企業界了解減碳作業，勢在必行，後續花蓮縣政府仍會朝減污減排愛花蓮目標前進，持續輔導與稽查，籲請各企業主遵守法規，落實設備操作維護，並持續做好減碳工作。

▲花蓮縣內4家企業配合監測連線。

另外，台泥和平廠2號窯於去年新增汽化爐處理花蓮境內垃圾，因此煙道編號P206除原來規定監測項目外環評承諾增加監測氯化氫（HCL）及一氧化碳（CO），目前台泥和平廠已設置完成進行監測，監測儀器設置於煙囪並依規定之傳輸頻率將監測數據上傳至花蓮縣政府，藉此可即時監控各大廠之空氣污染物之排放情形，建構完整的監測資料庫系統。

此外，為獲得正確有效的數據，花蓮縣政府依據「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」詳列之數據有效性認定準則，不定期至各大廠進行現場查驗，以達成全面掌握空氣污染物排放之目標。

目前與花蓮縣政府連線業者均為主要空氣污染排放源，佔全縣排放量達90%以上，因此花蓮縣政府對於四大廠連續自動監測管制成效甚為重視，未來也將持續監督各廠做好連續自動監測設施之操作維護工作，已確保花蓮縣轄區內煙道連續監測連線系統功能正常及廠端CEMS資料之正確性，並確實掌握排放狀況，落實管制作為。

