農業部再驗台糖豬隻與飼料　新增175件樣本都未檢出瘦肉精

▲台糖國產豬肉遭檢出含瘦肉精。（圖／台中市食安處提供）



生活中心／台北報導

台糖豬肉片經食藥署和台中市衛生局複驗確定檢出瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol），農業部也持續檢驗台糖在養肉豬場豬隻飼料及肉品市場。農業部今上午公布最新檢驗結果，新增完成台糖所有在養肉豬場飼料及飼料廠檢測結果95件，以及肉品市場豬毛檢體檢測結果80件，皆未檢出瘦肉精（乙型受體素）。

農業部今（8）日表示，因應台中市衛生單位至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗台糖豬肉產品，檢出低劑量西布特羅0.002 ppm案，農業部已啟動多面向監測作為，2月3日至6日間累計已完成298件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）之檢驗皆未檢出乙型受體素。

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今日再新增完成台糖所有在養肉豬場飼料及飼料廠檢測結果95件，以及肉品市場豬毛檢體檢測結果80件，皆未檢出乙型受體素。因此2月3日至7日間農業部累計已完成473件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）檢驗，皆未檢出乙型受體素。

農業部自2日起立即啟動回溯機制後，已針對台糖所有10家在養肉豬場豬隻血清、毛髮和飼料與供應台糖之飼料廠2家進行採樣，皆未檢出乙型受體素。同批肉品農業部也已送驗4件，皆未檢出乙型受體素。為確保消費者食肉安全，農業部提高全國肉品市場採驗量後，已累積160件豬隻毛髮樣本皆未檢出乙型受體素。

農業部強調，迄今各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，顯示國產豬肉衛生安全無虞，請國人安心選購國產優質豬肉，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端之監測，共同守護國人之食肉安全及權益。