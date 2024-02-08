　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農業部再驗台糖豬隻與飼料　新增175件樣本都未檢出瘦肉精

▲▼台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

▲台糖國產豬肉遭檢出含瘦肉精。（圖／台中市食安處提供）

生活中心／台北報導

台糖豬肉片經食藥署和台中市衛生局複驗確定檢出瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol），農業部也持續檢驗台糖在養肉豬場豬隻飼料及肉品市場。農業部今上午公布最新檢驗結果，新增完成台糖所有在養肉豬場飼料及飼料廠檢測結果95件，以及肉品市場豬毛檢體檢測結果80件，皆未檢出瘦肉精（乙型受體素）。

農業部今（8）日表示，因應台中市衛生單位至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗台糖豬肉產品，檢出低劑量西布特羅0.002 ppm案，農業部已啟動多面向監測作為，2月3日至6日間累計已完成298件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）之檢驗皆未檢出乙型受體素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日再新增完成台糖所有在養肉豬場飼料及飼料廠檢測結果95件，以及肉品市場豬毛檢體檢測結果80件，皆未檢出乙型受體素。因此2月3日至7日間農業部累計已完成473件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）檢驗，皆未檢出乙型受體素。

農業部自2日起立即啟動回溯機制後，已針對台糖所有10家在養肉豬場豬隻血清、毛髮和飼料與供應台糖之飼料廠2家進行採樣，皆未檢出乙型受體素。同批肉品農業部也已送驗4件，皆未檢出乙型受體素。為確保消費者食肉安全，農業部提高全國肉品市場採驗量後，已累積160件豬隻毛髮樣本皆未檢出乙型受體素。

農業部強調，迄今各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，顯示國產豬肉衛生安全無虞，請國人安心選購國產優質豬肉，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端之監測，共同守護國人之食肉安全及權益。

ET快訊
台積電688解套有望？　 ADR飆創2年高點
5名人要在獄中過年！　他團圓夢碎當庭落淚
快訊／7縣市好冷！　低溫特報「10度↓」
快訊／嚴重車禍！　29歲騎士倒血泊死亡
掉地漏財！　過年紅包「14禁忌」一次看
台北市「最美櫻花」曝光！　竟然就在中正區
過年「8樣東西」一定要丟！　囤積破大財
情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　陸網崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父母和公婆的紅包「怎麼包？」　過來人曝1原則：印象加分

春節開車玩高雄9大熱門景點　周邊「21處停車場」開放免費停

快訊／北北基等「7縣市低溫特報」　最冷6度時間點曝！

交長視察疏運　國道南北向尖峰時段曝！中國「有惡意」才禁出團

掉地漏財！過年紅包「14禁忌」一次看　不能用單手收紅包

國道今早「5路段」最塞　高公局曝避塞時段！國5南下逐漸湧現車流

農業部再驗台糖豬隻與飼料　新增175件樣本都未檢出瘦肉精

新年穿出時髦感！必學8個「基礎穿搭思路」一秒變美

台鐵春節再加開4班自強號　2／9起開放訂票！加班車時刻表曝

快訊／玉山下雪了！強烈冷氣團發威　積雪5公分

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

《換乘3》書景「摸臉.坐大腿」愛身體接觸　惠媛看前任和她打鬧：有點討厭姐..

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

父母和公婆的紅包「怎麼包？」　過來人曝1原則：印象加分

春節開車玩高雄9大熱門景點　周邊「21處停車場」開放免費停

快訊／北北基等「7縣市低溫特報」　最冷6度時間點曝！

交長視察疏運　國道南北向尖峰時段曝！中國「有惡意」才禁出團

掉地漏財！過年紅包「14禁忌」一次看　不能用單手收紅包

國道今早「5路段」最塞　高公局曝避塞時段！國5南下逐漸湧現車流

農業部再驗台糖豬隻與飼料　新增175件樣本都未檢出瘦肉精

新年穿出時髦感！必學8個「基礎穿搭思路」一秒變美

台鐵春節再加開4班自強號　2／9起開放訂票！加班車時刻表曝

快訊／玉山下雪了！強烈冷氣團發威　積雪5公分

「MG多款車」今年見！台灣先推MG 4　國外有全新休旅、改款HS與ZS

冒雨外出訪友！桃園嬤駕車倒栽蔥「插進排水溝」　警即刻救援

專訪／翻唱中文歌爆紅！普羅「歌手路坎坷」遭反對：什麼都做過

台積電688解套有望？ADR飆124美元創2年高點　溢價達21%

台南六甲菜市場瓦斯外洩　南警即時封鎖指揮用路人改道

用量子模擬支持高溫超導機理假說　陸研究首確立配對贋能隙存在

彰化女紅燈左轉遭攔！慌喊「我只有保險套」露餡　警搜出4包大麻

傳洋基、馬林魚搶人　天使有意提高價碼留內野工具人

赴陸旅遊團喊停惹怨　藍委轟「賴」皮起手式！損失是政府負責？

計程車司機「找回500元」仔細一看傻眼了！網友直呼：跟真的一樣

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

「經典1節目」童年被逼著看　千人回憶殺

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

西布特羅1公克要價百萬？　醫澄清：不到10元

強烈冷氣團要來了！一路冷到初三　低溫探底「10度↓」時間曝

2024年3星座　有機會閃婚

8生肖逢九變數大　5+3招趨吉避凶

4生肖過年財運爆　命理師曝刮刮樂秘技

好市多新神品+1！他試日本西點禮盒秒嗑半盒

冷氣團挾雨彈強襲！小年夜雨最猛低溫探8°C

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

快訊／小年夜返鄉！　國三南下一早竹南-大山塞爆

台灣提拉米蘇驚見「姐夫」！紅到泰國

小年夜「強烈冷氣團」來襲今晨11℃　2縣市大雨

更多熱門

相關新聞

王必勝猛攻盧秀燕？媒體人脫口1原因

王必勝猛攻盧秀燕？媒體人脫口1原因

台中市政府食安處日前公布檢測出台糖安心豚梅花豬肉片含有瘦肉精，衛福部次長王必勝則提出5大質疑反駁，引發關注。媒體名嘴董智森直言，王必勝挑台中市長盧秀燕打是為了政治目的，「只有一個原因，想當部長」；不過，王必勝對此尚未做出回應，但面對各界爭議，他強調自己先前在臉書發布的文章內容，現在仍然是事實。

台糖瘦肉精風波！各縣市新抽查肉品結果出爐

台糖瘦肉精風波！各縣市新抽查肉品結果出爐

王必勝又發聲了！再質疑：問題肉檢體沒了

王必勝又發聲了！再質疑：問題肉檢體沒了

台糖「安心豚」含瘦肉精打臉綠營烏龍護航！　

台糖「安心豚」含瘦肉精打臉綠營烏龍護航！　

分析／顧食安不甩王必勝諷作秀　盧秀燕以靜制動鞏固政治未來

分析／顧食安不甩王必勝諷作秀　盧秀燕以靜制動鞏固政治未來

關鍵字：

瘦肉精豬肉檢驗安全監測

讀者迴響

熱門新聞

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

墾丁春節訂房最低不到5成　他查完價格嚇到

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

Google工程師重拳打死27歲妻！家中濺滿大量血跡

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

黃子佼公開道歉　孟耿如回應：勇敢面對

芝麻包貓咪「非常重」找到主人啦

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

「經典1節目」童年被逼著看　千人回憶殺

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面