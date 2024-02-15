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勞動部企業輔導團開跑　免費諮詢健診助企業轉型

▲為提升雲嘉南轄區產業競爭力，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署企業輔導顧問團，主動出擊至企業免費諮詢健診，助企業轉型。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為提升雲嘉南轄區產業競爭力，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署企業輔導顧問團，主動出擊至企業免費諮詢健診，助企業轉型。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升雲嘉南轄區產業競爭力，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀集80位各領域專家學者組成企業輔導顧問團，主動出擊至企業進行免費健診，提供技術升級、人才培育、員工職能發展、政府產業發展議題等相關服務，6年來已有近2500家次企業單位受惠。

其中還有生產辦公室家具的企業，透過企業輔導顧問團到場服務，不僅產品能見度提高了2倍，還吸引多家國外客戶主動洽談合作，讓整體營收呈大幅度成長！

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▲為提升雲嘉南轄區產業競爭力，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署企業輔導顧問團，主動出擊至企業免費諮詢健診，助企業轉型。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟說，企業輔導顧問團計畫邁入第7年，顧問陣容堅強包括成功大學、中正大學、食品工業發展研究所、工業技術研究院、觀光導遊協會、台南人資協會、臺灣職涯發展協會等產官學研各領域，今年還首度因應政策發展重點議題，增聘ESG及AI人工智慧等相關領域專家，另也創設單一服務窗口，轄區企業如面臨技術、人才等問題，都可透過單一窗口，申請輔導團到場客製化服務。

劉邦棟就舉例已申請3年企業輔導團進場的重宙企業，透過輔導顧問客製化研發製程設備，讓機台生產效能提升158%，並運用豐田式精實管理模式，研擬行銷策略、建立品質系統和訂定標準化製作流程等，不僅協助重宙成立電商團隊，開通官網運用關鍵字行銷，提高了2倍的品牌知名度，2023年業績也大幅成長64%，協助該企業技術轉型、穩定發展，鼓勵轄區企業善用政府資源、提升產業競爭力。

▲為提升雲嘉南轄區產業競爭力，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署企業輔導顧問團，主動出擊至企業免費諮詢健診，助企業轉型。（圖／記者林東良翻攝，下同）

企業輔導顧問團即日起受理申請，諮詢輔導項目包括：組織營運、生產管理、製程改善、地方文創、品牌行銷、企業永續經營(ESG)、AI人工智慧、人才培育與課程規劃、勞資關係與勞動法令、職能發展、工作輔具與職務再設計、政府服務資源轉介和績效管理等，轄區企業都可免費提出申請，一年可享有4次專家進場輔導機會，歡迎有需求的企業來電(06)6985945轉1707洽詢，或上雲嘉南分署勞動力發展資源網(https://workforce.wda.gov.tw/)查詢。

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關鍵字：

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