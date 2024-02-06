　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

年節將至　南消一大柳營分隊持續推動企業自主防災演練

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊，6日下午1時至台昌樹脂企業股份有限公司，辦理災害初期自主應變宣導及演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊，6日下午1時至台昌樹脂企業股份有限公司，辦理災害初期自主應變宣導及演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應近期工廠火警頻傳，台南市消防局第一大隊柳營分隊於6日下午1時至台昌樹脂企業股份有限公司，辦理災害初期自主應變宣導及演練，以提升企業自主應變救災效能。

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊，6日下午1時至台昌樹脂企業股份有限公司，辦理災害初期自主應變宣導及演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次宣導著重於企業於災害初期，能立即啓動自衛消防編組，進行初期滅火、通報避難、避難引導、安全防護及救護班運作。向場所員工宣導正確的逃生觀念、自衛消防編組執行重點，以確保場所能夠在危險事故發生時及時處理，避免損失擴大。

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊，6日下午1時至台昌樹脂企業股份有限公司，辦理災害初期自主應變宣導及演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

增進廠區內第一線自衛消防編組人員救災滅火經驗，以期在災時及時壓制火勢，降低廠方財產損失與人員受傷風險，增進廠區自衛消防編組人員自主應變及與消防隊彼此間合作默契。

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊，6日下午1時至台昌樹脂企業股份有限公司，辦理災害初期自主應變宣導及演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一大隊大隊長陳博文表示，藉由本次的宣導演練，強化場所人員危機處理的應變能力，期讓場所人員熟悉各編組任務與相關處置方式，最終加強場所人員熟練災害應變能力，降低災害發生時生命財產損失。

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊，6日下午1時至台昌樹脂企業股份有限公司，辦理災害初期自主應變宣導及演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，藉此演練培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，建立「自己財產自己護，即時消災才是福」、「消防時時在，安全傳萬代」的觀念，消防局為幫助企業防災、減災，積極輔導推動企業自主防災工作，目的就是幫助企業可以落實平時預防與災時搶救工作，讓企業能永續經營。

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊，6日下午1時至台昌樹脂企業股份有限公司，辦理災害初期自主應變宣導及演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
快訊／害一家人遊泰國夢碎　肇事駕駛收押
國民黨中常委候選人名單曝！　藍委僅一人參選
陳沂抱著媽媽失控暴哭　真實原因曝光！
資生堂千金李宓準備升格高齡5寶媽！　產後6個月三度做試管
「專業打手」攻擊前先問陳沂：妳是黃君怡嗎　下秒猛烈暴打
全台大掃蕩！詐團騙走3億　抓189人扣3452萬現金
缺氧！　工人要爬出墜2m身亡
墾丁、小琉球寒冬來了！訂房最低不到5成　業者：今年很辛苦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市警局文化夜市宣導反詐騙　年節加強關懷轄區弱勢戶

武陵外役監年味濃！貧困收容人家屬喜獲冬被、年菜　溫馨過年

觀光人潮來襲　台東市正氣路觀光夜市春節期間天天營業

高雄MLC共享商會成立　提供年輕創業家媒合平台

銀髮族失蹤越來越多！花蓮警協助指紋建檔　幫老人找到回家的路

感謝春節無私奉獻！徐榛蔚慰勞警消、協勤民力　致贈紅包加菜金

年節將至　南消一大柳營分隊持續推動企業自主防災演練

高雄消防局年前防火演練　強化老舊建物搶救

埔里警春安超前部署　中山路大城路口科技執法啟用

種下未來的希望！花蓮推動全國唯一六大免費教育政策　科技打造智慧校園

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

陳昭姿批「怎能這樣對我」　柯建銘嗆民眾黨團烙兄弟

嘉義市警局文化夜市宣導反詐騙　年節加強關懷轄區弱勢戶

武陵外役監年味濃！貧困收容人家屬喜獲冬被、年菜　溫馨過年

觀光人潮來襲　台東市正氣路觀光夜市春節期間天天營業

高雄MLC共享商會成立　提供年輕創業家媒合平台

銀髮族失蹤越來越多！花蓮警協助指紋建檔　幫老人找到回家的路

感謝春節無私奉獻！徐榛蔚慰勞警消、協勤民力　致贈紅包加菜金

年節將至　南消一大柳營分隊持續推動企業自主防災演練

高雄消防局年前防火演練　強化老舊建物搶救

埔里警春安超前部署　中山路大城路口科技執法啟用

種下未來的希望！花蓮推動全國唯一六大免費教育政策　科技打造智慧校園

網友譏「跪著舔中」！連勝文提告求償50萬　敗訴理由出爐

「龜山vs.鶯歌怎選」網戰翻　內行指4大購屋指標

小樂開深V「刺青全看光」　無預警曝光龍年重磅喜訊！

台灣半導體地位難取代　台積電、三星在台專利申請量都奪冠

新北菁桐車子停路旁突冒煙　消防灌救「水柱猛噴」畫面曝

不考慮房價想住哪？兩派多數風向曝　「最夯2都」打平了！

新北賣菜郎卡拉OK獨飲　笑鄰桌「付得出小費嗎」…6人大亂鬥

亂尿尿被罵！歐告「變無辜海豹」翻肚求原諒　粉絲笑：口紅收好啦

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

嘉義市警局文化夜市宣導反詐騙　年節加強關懷轄區弱勢戶

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

黃色小鴨公仔是中國製　觀光局：非市府商品

春節免費接駁　大溪橋頭-中庄調整池2/11-14營運

農曆年壓力爆表！　可運用三策略照顧自己

桃園景福宮除夕夜「拜頭香」　送好康

南消七大要讓家家戶戶過好年

頑皮世界春節推《龍年特展》探訪龍族世界

年貨大街6條花生糖200元　攤販回應

女臨櫃匯款15萬「理由說不出」潮州警阻詐

2024馬村實驗藝廊「展覽徵件」　7日開跑

給市民過好年　這些單位春節服務不停歇

搶業績！　大江春節連假一站式吃喝玩樂購　　

邱鎮軍當選苗栗縣立委　苗栗市長4/13補選

2024春節旅遊　首選南方森活圈

寒假小小消防員種下防災小種子

更多熱門

相關新聞

寒假小小消防員種下防災小種子

寒假小小消防員種下防災小種子

為落實防火、防災及其他災害預防教育，台南市消防局大灣分隊5日上午舉辦「小小消防員體驗活動」宣導，活動有模擬火場救災遊戲、消防衣穿著、消防車射水及介紹、雲梯車體驗、CPR急救及救護車介紹，及學童最有興趣的消防人員裝備、消防車、救災器材及滅火器等滅火利器，住警器及各項消防知識防災宣導。

年節將至鐵警守護交通不停歇

年節將至鐵警守護交通不停歇

南消七大要讓家家戶戶過好年

南消七大要讓家家戶戶過好年

南消二大至警廣空中防災宣導

南消二大至警廣空中防災宣導

南消五大隊長照養護機構消防踏勘

南消五大隊長照養護機構消防踏勘

關鍵字：

年節南消一大柳營分隊企業防災演練

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

陳沂遭揍臉4拳「耳肉被撕裂」濺血照曝光！

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

快檢查！54款除濕機「立即停用」　大牌都上榜

21歲黑衣男狠揍陳沂　「專業打手」3關鍵曝

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

快訊／陳沂被揍首發聲：我不好，很害怕！

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面