年節將至　南消一大柳營分隊持續推動企業自主防災演練

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊，6日下午1時至台昌樹脂企業股份有限公司，辦理災害初期自主應變宣導及演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應近期工廠火警頻傳，台南市消防局第一大隊柳營分隊於6日下午1時至台昌樹脂企業股份有限公司，辦理災害初期自主應變宣導及演練，以提升企業自主應變救災效能。

這次宣導著重於企業於災害初期，能立即啓動自衛消防編組，進行初期滅火、通報避難、避難引導、安全防護及救護班運作。向場所員工宣導正確的逃生觀念、自衛消防編組執行重點，以確保場所能夠在危險事故發生時及時處理，避免損失擴大。

增進廠區內第一線自衛消防編組人員救災滅火經驗，以期在災時及時壓制火勢，降低廠方財產損失與人員受傷風險，增進廠區自衛消防編組人員自主應變及與消防隊彼此間合作默契。

第一大隊大隊長陳博文表示，藉由本次的宣導演練，強化場所人員危機處理的應變能力，期讓場所人員熟悉各編組任務與相關處置方式，最終加強場所人員熟練災害應變能力，降低災害發生時生命財產損失。

消防局局長李明峯表示，藉此演練培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，建立「自己財產自己護，即時消災才是福」、「消防時時在，安全傳萬代」的觀念，消防局為幫助企業防災、減災，積極輔導推動企業自主防災工作，目的就是幫助企業可以落實平時預防與災時搶救工作，讓企業能永續經營。