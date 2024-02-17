女高中生落軌亡！同學摺紙鶴、寫卡片追思　校方哀：全校的傷痛

▲台鐵科工館站發生女學生落軌死亡。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

台鐵高雄科工館站昨(16日)晚間發生旅客跌落月台，遭行進中的普悠瑪列車撞擊，當場肢體破碎、面目全非慘死，警方事後確認身分，死者是一名就讀高雄某高中的17歲江姓女高學生。校方表示，該名女學生在校一切正常，會全力協助家屬處理後續事宜，同學獲知噩耗後，也在女學生座位上擺放紙鶴和卡片追念。

女學生就讀的學校表示，校方獲悉後第一時間聯繫家長表達關心，目前正全力協助家屬處理後續事宜；同時也立即針對身故學生班上的同學入班輔導，並全校性發放安心文宣。

校方表示，為預防後續效應，著重評估事件後出現心理壓力反應的學生，轉介輔導處進行輔導與追蹤。而在身故學生班級座位上也擺上紙鶴與卡片，追念及祝福同學。

校方指出，該名女學生為校內輔導個案，學習狀況與同學間相處一切正常，學校會配合相關單位調查，並持續提供在校師生輔導作為與陪伴家長。

校方強調，本事件為全校的傷痛，造成原因還需要查證，因此不做任何推論，學校呼籲應靜待相關單位釐清事件細節，以免造成事件當事人及其家屬的二次傷害。

這起事故發生在16日晚間9點多，一名女性旅客於月台處跌落進入軌道，當場遭進站中的普悠瑪列車撞上，肢體破碎、明顯死亡。警方事後勘驗現場，發現地上掉落一張某高中的學生證，且該名女高中生的家屬事發前不久才報警協尋，未料竟發生憾事。

警方初步了解，死者疑似是年僅17歲、就讀高雄市某高中的女學生，昨晚間家屬帶該名女學生外出看病，但看完醫生後女學生就隨即失聯，家屬遍尋不著下立即報警請求協助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995