黃色小鴨剩8天！他不解「值得看嗎」　過來人大推：可以逛很久

▲黃色小鴨。（圖／記者吳世龍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

睽違10年，荷蘭藝術家的「黃色小鴨」又在高雄展出，從1月27日開幕至上周日（11日），吸引超過400萬遊客參觀。就有網友在PTT的Gossiping板問卦「黃色小鴨值得去看嗎==？」文中直呼，「最近高雄黃色小鴨好像很紅欸！我看新聞都在報導，大家有看過嗎？建議去看嗎？」貼文引發討論。

原PO問卦文一出，就有網友納悶，「聽說那附近連停車場都沒」、「去看氣球幹嘛」、「現場看感受上什麼不一樣嗎？」不過，更多人紛紛笑推，「不錯啊！搭配市集可以逛很久」、「有小孩或伴侶蠻適合的」、「喜歡熱鬧可以去，還有市集，當作散步走走。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有過來人分享，「當作一個點，順便逛逛周遭或市區其他點啊」、「看看滿滿的人潮就知道，市府規劃得滿不錯的」、「非常療癒，快來看，剩沒幾天」、「值得，要晚上去」、「以前在不同地方看過兩次，滿可愛的，去看看拍照也不錯。」

事實上，2024高雄燈會除了黃色小鴨於愛河灣療癒登場，「冬日遊樂園」也配合黃色小鴨到來，活動一直持續至2/25，地點位於16-18號碼頭，將打造療癒森林與大型充氣藝術作品，巨大黃色球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集，想賞鴨的民眾要把握倒數8天。