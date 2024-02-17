元宵湯圓「2盒更便宜」！抹茶控必吃聯名款、布丁狗湯圓限時特價

▲超夯的布丁狗聯名「焦糖布丁湯圓」，元宵節期間在全聯限時特價。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

農曆年後迎接元宵，全聯觀察聯名湯圓近年受到喜愛，像是「Kenji健司x辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬」，還有布丁狗聯名的「桂冠焦糖布丁湯圓」等，2/25前都有限時特價；而經典的不敗款「花生、芝麻、鮮肉」湯圓，還有1分鐘剪刀料理的鹹湯圓，滿足不同喜好需求。

▲「Kenji健司x辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬」原價每盒109元，2/25前特價64元，抹茶控必吃！（圖／業者提供）



全聯在2023年光是冬至，湯圓相關品項銷量就創下近350萬件，整體銷量較前一年成長近6成。如今再度搶攻年後元宵節商機，推出各式優惠，像是近年受歡迎的聯名湯圓方面，2/25前「Kenji健司x辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬8入」原價每盒109元，特價64元，抹茶控必吃！「鮮芋仙金黃紫米甜湯圓」每盒105元。

▲布丁狗聯名湯圓，原價79元，全聯特價59元。（圖／業者提供）

而網路討論超夯的「桂冠焦糖布丁湯圓」，是桂冠與布丁狗聯名，包裝有布丁狗品嚐布丁的可愛模樣，湯圓外皮使用台灣契作圓糯米，以6道工序製作而成；內餡則是使用雞蛋布丁風味，並選用法國蒙太古AOP奶油，搭配日本進口焦糖製成焦糖塊，帶來綿密滑順的口感，每盒10粒，原價79元，全聯特價59元。

經典不敗人氣款「桂冠芝麻/花生/鮮肉湯圓10粒裝」，2/25前單盒特價42元，任選2盒更優惠只要82元；大人小孩都愛的「桂冠冷凍小湯圓300g」每盒42元。

而鹹湯圓控的需求也被看見，暢銷款「佳味食品客家鹹湯圓320g」每包99元；全聯獨家「美味堂家傳鮮肉水晶湯圓」，外皮Q彈、肉餡多汁，還附上府城香菇肉燥湯，只要簡單覆熱，免排隊就能品嘗到鮮美鹹湯圓，2/24~2/25期間特價109元。

▲鹹湯圓控也不可錯過多項優惠。（圖／業者提供）

若想讓鹹湯圓風味更豐富，可加入當季蔬菜，2/23~2/29期間履歷大陸A菜250g特價25元，同步還有大蒜200g優惠價62元、履歷鮮香菇200g特價58元。

其他加料煮法，備料也有省錢優惠，2/25前至全聯門市購買任一常溫袋裝紅豆，加購任一冷凍湯圓或調理用糖，現折5元。同場加映「生活良好紅豆調理包200g」2/25前單包特價59元，2包特價109元。若喜歡濃郁酒釀風味，「馬師傅甜酒釀390g」每瓶65元；創意吃法還有搭配豆漿等湯底，「光泉無加糖鮮豆漿/黑豆漿/紫米燕麥糙米漿（1857ml）每瓶特價62元。

▲大潤發門市將開賣師傅手工現搖元宵。（圖／業者提供）

量販店大潤發的烘焙坊，即日起至2/24也將推出手工現作搖元宵！由專業烘焙師傅每日新鮮手工現場製作，廣受大眾喜愛的桂圓、紅豆、花生、黑芝麻口味一應俱全，純手工元宵系列優惠價每盒150元，更在2/17、2/18、2/23、2/24 舉辦現搖現煮試吃活動，讓消費者都能品嘗到元宵的美味。

▲全聯小時達元宵優惠。（圖／業者提供）

全聯小時達2/23-2/25活動期間，輸入專屬折扣碼【YUANXIAO】，單筆消費滿1200元即享88折優惠 (最高折200元)，購買指定湯圓商品再加贈200福利點。另外慶祝四年一度的閏年，今年多一天，小時達折價券加碼多一張，只要在2/28-2/29輸入限定折扣碼【EXTRA229】，單筆消費滿1500元，現折229元！

全聯分批取在2/15-2/24，元宵湯圓口味任選，並於指定日前兌領完畢，再回饋20%福利點。全聯隔日達新春優惠則倒數計時，把握2/24-2/28最後5天，單筆消費滿1500元，現折100元；結帳金額滿1500元，額外贈1000福利點，當日/單卡回饋上限1萬福利點，省荷包一定要搶起來！