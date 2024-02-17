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12生肖運勢排行出爐！屬牛財運氣勢如虹　「2類人」越忙越賺

2月18日至2月24日十二生肖運勢排行榜。（示意圖／PIXABAY）

▲2月18日至2月24日十二生肖運勢排行榜。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，2月18日至2月24日十二生肖的運勢，本周屬虎的人，在事業、財運、愛情、健康等方面，運勢都相當不錯，要好好把握機會。

《本周事業運前三名》

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1.狗

本周運勢衝勁十足，努力賺錢，為第一名。迎向戰鬥的龍年，保持旺盛鬥志，努力工作表現，可心想事成。

2.牛

本周運勢轉強，為第二名。行事順利，年前沒處理完的案子以及該收的錢都收回了，終於眉開眼笑。

2.羊

本周運勢福星高照，同為第二名。一開春上班就驛馬星動，頻頻出差，所謂動者為財，真是應驗了。

3.虎

本周運勢終於上升，為第三名。生意上夥伴的強力支持，責任不小，突然變得忙碌起來，甚至加班。

3.兔

本周運勢終於轉正，同為第三名。做業務的心思緊張，小心追逐短線操作，穩戰穩打，異中求同才是上策。

《本周財運前三名》

1.牛

終於站上財運的高峰，難得收入連日來，源源不斷好兆頭，開春財運氣勢如虹，簡直令人羨慕。

2.羊

本周財運上升，收的是辛苦錢，不過正財運豐厚，偏財少有的狀況下，必須要有準備，好好規劃保本的理財。

3.虎

本周事業開始忙碌，埋下未來收穫的種子。能忙是好事，無論賺得多少，至少不空轉，不浪費時間。

《本周愛情運前三名》

1.羊

愛情運突然轉甜，愛情中的酸甜苦辣，百味雜陳，在你被他甩了之後，又再被他重新追回到手，真正感受到了。

2.狗

家庭運更加甜蜜，愛情保鮮需要用招數，偶爾改變一下居家佈置顏色，無論是窗簾、沙發套，或是桌巾，都能加分。

3.虎

本周感情運甜蜜，精神亢奮的你，滿臉微笑，間接帶動另一半的好情緒，2人在一起，做什麼事都開心。

《本周健康運前三名》

1.狗

本周健康運不錯，開始新一年度的健康計劃，游泳、瑜珈、羽毛球為主，希望更加保養好穩定的健康。

2.虎

健康運勢尚佳，為了維持體態，消除過年前的肥胖，針對大肚子進行了中醫調理及減肥，效果不錯。

3.羊

健康運勢不俗。你運動，孩子跟著你一起運動，晚上不再是宵夜應酬，而是運動場流汗，把手機放下吧。

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