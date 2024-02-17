女兒提案獲賞識！鄰居太太眼紅諷「文筆差」：國文體育老師教的？

▲一名家長發文抱怨，自己的女兒因為工作表現太亮眼，竟遭鄰居太太眼紅嘲諷。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

工作表現太亮眼，難免會遭人以「酸葡萄心理」挖苦！就有一名家長發文抱怨，表示自己的女兒因為提案獲得客戶青睞，替公司拿下不少訂單，老闆也頗為賞識，怎料鄰居太太瞧見後，竟當場嘲諷「妳女兒的文筆真差！」無禮的態度讓該名家長差點翻臉。

一名家長在「匿名公社」發文表示，女兒在職場上能力相當出色，寫出的提案受到客戶與老闆的讚賞，因此也為公司拿下好幾筆生意，沒想到鄰居太太看到女兒的提案後，竟眼紅嗆「妳女兒的文筆真差，妳女兒的國文是體育老師教的嗎，沒人看的懂她在寫什麼。」

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原PO透露，自己與鄰居太太不是很熟，偶爾在社區碰到面也只是打個招呼，互相寒暄幾句，完全沒料到對方講話竟然如此不客氣，「大家可以給我個意見，我該如何嗆這位太太嗎？謝謝。」

貼文曝光後，網友紛紛留言熱議，「嗆她，是她程度太低看不懂」、「老闆跟客戶看的懂就夠了，水準差的當然看不懂」、「鄰居太太那麼厲害接受客戶和老闆表揚沒」、「文案寫的好，獎金領到手抽筋。能賺錢最重要，大媽言論當逆水行舟。」

不過也有人質疑，「不熟怎麼看得到你女兒的文案？」「如我所知道的，提案應該是不能給外人看吧？」「為什麼她會看到妳女兒的提案？妳是不是太閒到處炫耀被洗臉剛好而已。」

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