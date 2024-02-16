家族都是醫生藥師！她除夕遭親戚問「1句」秒崩潰：好想逃走

▲過年是全家團聚圍爐的日子，許多親戚會詢問晚輩職涯方向。（示意圖／unsplash）

文／CTWANT

春節是全家團聚圍爐的日子，各方親戚會在這天聚在一起吃飯或出遊。不過一名網友發文感嘆，她的家族中都是醫師及藥師，每年聚在一起吃團圓飯時，親戚都會詢問畢業後的職涯方向，其他堂兄妹都侃侃而談，反觀自己被問的啞口無言，尷尬直呼「好想逃走，好不想過年」。

該名女網友在Dcard上以「家族都是醫師、藥師，過年超尷尬」為題發文，表示家族世代皆為醫師或藥師，她的叔叔、阿姨、堂兄弟妹們也都各有所成，不是老師、校長，就是正在就讀醫學系或藥學系。原PO透露，自己目前就讀「醫務管理」，每當被親戚詢問畢業後的職涯規劃時，其他人都能自然地回答，只有她不知道如何回答，不禁崩潰直呼「好想逃走，好不想過年」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多網友紛紛留言安慰原PO，「接受就好，自己喜歡自己比較重要」、「人比人太辛苦了」、「如果你可以有一個真的熱愛的工作，相信連醫師都會忍不住羨慕你」、「醫生也只是一份工作，沒比其他工作更高貴，不用覺得有多了不起，希望你也能找到一份自己熱愛的工作或生活模式，然後自豪地跟親戚分享」。

另外也有網友分享「我的家族成員，皆中壯年；表哥矽谷年收800萬工程師（已禿）、表姊哈佛畢，任職教授（頭髮白一半）、表弟畢業就專職操盤（視網膜剝離），現在副業收租；我：診所受僱 （最健康我驕傲）」。

延伸閱讀

▸ 主管逼自費上課 他工作1年「背債10萬」越做越窮：離職還要賠錢

▸ 破4億票房電影突「退出春節檔」 出品方致歉：檔期錯誤

▸ 相差56歲 8旬富婆被「鮮肉運匠」1暖舉煞到 倒追成功狂曬恩愛