作家H挨批「假結婚」！怒揭陳珮甄前夫「真面目」：只想平靜生活

▲作家H今年過年前將迪化街名門前媳婦、KOL陳珮甄娶進門。（圖／翻攝自臉書／作家H）

圖文／CTWANT

作家H因上節目認識前迪化街望族媳婦、作家的陳珮甄（Selena），2人去年宣布交往後大方認愛，並於上月順利舉行婚禮。不過，作家H昨（15日）突喊，「我們只想要平靜的生活。」

作家H昨日發文提到，比確診難受的心情是，自大年初二接回家人後，發現彼此之間親密感稍微降低，還有莫名的距離感與微微敵意，「我一直都沒有想過太複雜的事情，我最擔心的，還是家人的感受。」

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​他直言，一直以來認為再婚對妻子的前夫家來說，就是多一個疼愛家人的人，但沒想到，陳珮甄前夫家的人居然說對小孩「妳媽結婚了，沒有人要照顧妳了」、「不要相信奶奶說的話，因為他們根本就是假結婚」，一番話讓他相當錯愕。

​作家H說，「我體會得到，她依舊喜歡和我相處，但似乎內心深處有所忌諱，真的不想讓家人面對這種選擇與拉扯，也真心希望妻子的前夫家可以理解我們只想要平靜的生活，只希望家人可以在快樂而幸福的環境中長大，這樣就足夠了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「該來的總是要面對」、「重組家庭確實有很多難處，因為會多出很多雜音」、「一點點小事就會造成他們的創傷，你們辛苦了真是不容易」、「給一些時間適應吧，你只要對得起自己良心就好」、「大人的世界總是複雜的」。

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