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高中職免學費、私大學費補助3.5萬上路　申請方式QA一次看

圖三：世新大學「跨世創新」校園徵才博覽會盛大登場，傳媒企業密度冠居各大專院校之首。（圖／世新大學提供）

▲2月開始，就讀私立大專校院每學年補助學雜費3.5萬。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

中小學今天（15日）開學，下周起各大學也將陸續開學。高中職免學費、私立大專校院學雜費補助3.5萬，從2月1日起實施，新學期起適用，受惠學生超過60萬人，《ETtoday新聞雲》也整理常見相關資訊並透過QA方式讓民眾了解。

★Q：高中職全面免學費適用對象

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A：原本高職免學費，高中則設有家庭年所得148萬元「排富條款」，今年2月起改為全面免學費。本學期起，所有公私立高中職學生不用申請，直接免繳學費。但重讀及透過私立學校獨立招生管道入學就讀者除外。

★Q：減免私立大專學雜費3.5萬元適用對象

A：具有中華民國國籍，並在修業年限內就讀私立大專校院學士班、副學士班學生都適用，包括學士後學系、二專、五專後兩年，都符合學雜費每學年減免3.5萬資格，等於一學期減免1.75萬元。但就讀研究所不適用。

★Q：如何申請減免私立學雜費？

A：學生不必申請。學雜費將直接在學校所發放的註冊繳費單上減免。若減免額度超過繳交學費（學雜費低於1.75萬元），則減免到0元為止。

★Q：若有其他減免方案，是否都可申請？

A：學生若適用更優惠方案，例如人事行政總處的軍公教子女補助（最高每學期3萬5800元），採取擇優請領。學生可向學校申請更改繳費單，或將私大減免方案金額繳回學校後，再向相關單位申請補助。

★Q：家庭年所得90萬元以下的加碼減免，如何申請？

A：學生家庭年所得90萬元以下者，可申請「大專校院弱勢學生助學計畫」（除3.5萬元外，再加碼1.5萬到2萬元）。學生必須在每學年度上學期，依學校規定期限提出申請，應附學校申請表、家庭應計列人口的戶口名簿，或3個月內申請的其他戶籍資料證明文件。符合資格者，將在下學期註冊繳費單減免。

▲▼教育部宣布補助私校3.5萬元，拉近公私立學校學雜費差距。（圖／教育部提供）

▲高中職免學費、私立大專校院學雜費補助3.5萬從2月1日起實施。（圖／教育部提供）

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