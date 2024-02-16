國高中生也要心理假！一天3千人連署　民團喊話教育部儘快規劃

▲青民協呼籲教育部盡快規劃國高中「心理健康假」 。（圖／青民協提供）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部統計，112學年第二學期將有43所大專校院實施心理健康假。台灣青年民主協會發起「支持國高中心理健康假盡快上路」連署，短短一天內超過3千名全台各地的國高中生參與。青民協今（16日）呼籲教育部，盡快規劃國高中心理健康假與配套措施，正視學生心理健康。

大學心理假首先是由中山大學在111學年起率先實施，主要目的是希望提供學生喘息空間。而根據教育部統計，112學年第1學期已有39所大學實施心理假，第2學期預計再增加4校。

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青民協發起「支持國高中心理健康假盡快上路」連署，短短一天內共有來自全台各地3176位國高中生參與，包括2678位高中生與498位國中生，共同呼籲教育部盡快規劃國高中心理健康假與配套措施，正視學生心理健康。

青民協表示，去年7月青民協發起「台灣青年身心狀況普查暨心理健康假政策調查問卷」，總計收到 1462 份回覆，主要填答者為高中職階段學生（約66%，共968 位），8成7表態支持心理健康假，9成認為心理健康假對學生心理健康有幫助。另超過一半（約618位）的13至18歲國高中學生對「擔心將來無法進入好學校」有極度沉重的壓力。

青民協進一步指出，學生可能對自己的心理健康問題感到困惑或害怕向他人求助，心理健康假可以成為他們主動尋求幫助的契機，讓心理感到疲憊的時候有一段時間可以休息恢復，而「心理假」不該只出現在大專校院，期待教育部儘快規劃國高中的心理假制度，並在校園中落實。