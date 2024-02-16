「大學心理假」指引出爐！請1天不用證明　每學期可請3天

▲教育部發出大專校院身心調適假參考指引給各大學，建議每學期給予每位學生3天為原則。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為減輕大學生心理壓力，112學年下學期，全台共有43所大學提供心理假。教育部也在本月初發出「大專校院身心調適假參考指引」給各大學，除建議大學可稱為「身心調適假」，並指身心調適假不屬任何假別，建議大學單獨設置一類，以半天或 1天為單位，每學期給予每位學生3天為原則，請半天或1天身心調適假則不必檢附佐證。若是在學期考試期間請調適假，則另依學生考試期間請假規定辦理。

為舒緩學生壓力，中山大學在111學年首創「心理不適假」，讓學生可請心理（調適）假，並同步通知導師關懷學生，必要時協助轉介學生到輔諮單位。根據教育部統計，112學年度下學期將有43校實施心理調適假；教育部也宣布，3月起開放高中職試辦，希望113學年度上路。

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面對越來越多大學實施心理假，教育部也在2月5日發出「大專校院身心調適假參考指引」給各大學，提供大學參考，並建議在大學自主之前提下，以學生最佳利益為考量，設置「身心調適假」，或調整其假別名稱，以符學生需求。

教育部表示，各大專校院設置身心調適假，目的為協助學生重視心理健康，及覺察自己情緒，在短期心理不適時，平衡身心狀況。若學生使用身心調適假，校內應適時啟動關懷機制，運用全員輔導精神，並視其需求連結相關資源，如轉介心理諮商輔導、就學輔導、生活支持、經濟協助、資源諮詢、醫療轉介、法律扶助等各類專業服務。

教育部也建議各大學，設置身心調適假時，應與校內各利害關係人妥為溝通後再設立，透過相關會議及法制程序後施行。而身心調適假非屬任何假別，應單獨設置一類，並以半天或1天為單位，每學期給予每位學生3天為原則，半天或1天請假無須檢附佐證。若碰上學校考試期間，則根據學生考試期間請假規定辦理。

教育部也提醒，全體教師（含導師及指導教授）、專業輔導人員、教學與行政單位相關人員皆應關注學生身心健康，不得因使用身心調適假而衍生歧視或汙名化行為，並應鼓勵學生覺察自我情緒狀態，勇於尋求協助。