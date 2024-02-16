高中職心理假來啦！教育部：3月試辦「最快下學年上路」

▲青民協呼籲教育部盡快規劃國高中「心理健康假」，教育部回應，3月起開放高中試辦 。（圖／青民協提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣青年民主協會發起「支持國高中心理健康假盡快上路」連署，短短一天獲得超過3千名國高中生支持，青民協今（16日）呼籲教育部，盡快規劃國高中心理健康假與配套措施。教育部稍早回應，為利「身心調適假」制度順利推行，已經研訂相關試辦計畫及注意事項（草案），規劃從今年3月起，依各校意願開放高中試辦，後續就學校試辦經驗，訂定相關配套措施，並透過多元方式強化宣導，期望在113學年度穩健上路。

中山大學在111學年起率先實施心理健康假，主要目的是希望提供學生喘息空間。根據教育部統計，112學年第1學期已有39所大學實施心理假，第2學期預計再增加4校。

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青民協日前發起「支持國高中心理健康假盡快上路」連署，短短一天內共有來自全台各地超過3100位國高中生參與。青民協也在今天公開呼籲教育部，盡快規劃國高中心理健康假與配套措施，正視學生心理健康。

教育部則在稍早回應，為研議高級中等學校學生身心調適假可行方式及相關配套措施，教育部國教署從111年12月至112年4月，邀請專家學者、教師團體代表、家長團體代表、兒少代表及學校代表等召開8次諮詢會議，並在112年5月徵詢各地方政府意見，就各重要議題蒐整相關團體代表及人員的實務意見，凝聚共識，希望穩健推動。

為利「身心調適假」制度順利推行，教育部指出，已經研訂相關試辦計畫及注意事項(草案)，並規劃從113年3月起，依各校意願開放高中試辦，後續就學校試辦經驗，訂定相關配套措施，並透過多元方式強化宣導，期望在113學年度穩健上路。