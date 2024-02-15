北市高中職弱勢生午餐補助加碼！每餐達65元「2千人受惠」

▲北市針對高中職及專科一至三年級經濟弱勢學生午餐費補助，新學期起提高為每天65元。（圖／記者謝婷婷攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市政府教育局提供高中職及專科一至三年級經濟弱勢學生午餐費補助，目前為每人每日補助金額為55元。考量物價指數變動及消費水準，北市教育局今（15日）宣布，從112學年度第2學期起，增加午餐補助，調整增為65元，預估將有2千人受惠。

明天中小學就要開學，新學期有各項福利啟動，包括高中職全免學費、私大學雜費減3.5萬元等。而考量物價指數變動及消費水準，台北市教育局宣布，為讓學生安心用餐，從112學年度第2學期起，北市府將增編850萬元午餐經費，增加午餐補助，從目前55元，調整增為65元，確實協助高中職及專科一至三年級學生午餐需求。

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北市教育局指出，北市府重視並關懷弱勢學生，為午餐照顧政策最全面的直轄市。為讓弱勢家庭學子安心學習，北市府針對就讀北市公立國民中小學的經濟弱勢學生、原住民族學生及身心障礙學生營養午餐都全額補助，減輕家庭經濟負擔，另為減輕就學經濟負擔，北市政教育局每年編列預算，補助高中職學生清寒餐費，補助也納入專科一至三年級學生。

北市教育局表示，身為全國首善之都，台北市更是全國少數有照顧到就讀私立高中職的經濟弱勢學生，凡設籍北市而就讀外縣市公私立高中職學生，也在餐費補助範圍內，每年度經費近3億元，約1萬7500名學生受惠，全面照顧設籍北市或就讀北市學校學生。