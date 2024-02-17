超商打65折「便當還要200多元」　他急放回！一派卻喊：想試看看

▲打了65折後，「紹興東坡富貴鮑魚御膳」的價格依舊不菲。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人為了省錢，都會選在超商的打折時段購買即期品。近日就有網友發文透露，他趁著超商打65折時，拿了「紹興東坡富貴鮑魚御膳」想要嘗鮮，不過後來稍微計算打折後的價格，他依舊覺得不便宜，所以最後「還是放回去了」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文貼出原價359元的「紹興東坡富貴鮑魚御膳」照片，他透露自己之所以想購買，是因為超商會打65折，只是即便有折扣，價格依舊不便宜，「65折還要200多，慘了！窮到連準備報廢都吃不起了」。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「太高級吃不起」、「報廢都吃不起的饗宴」、「這種東西不會吸引我」、「真高級」。不過也有網友直呼，「買不到我會試看看」、「請問哪裡買？想買」、「我店裡上架馬上被買走」。

還有網友拋問，「重點是分量可以嗎？」原PO則回應，「裡面5顆鮑魚，但是放太久，加上價格，我還是放回去了，呵呵」。

事實上，「紹興東坡富貴鮑魚御膳」是超商在過年期間限量推出的新年便當，每份都有5顆鮑魚，還能吃到祕製東坡肉、鮮菇炒時蔬、溏心蛋、蠔油高麗菜等配菜。