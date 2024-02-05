拿一小袋糖果112元…一看全懂了！狂喊「台灣切糕」：盤子買的

▲一小袋零食112元。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

「結帳時，手抖了一下。」一名女網友日前買了秤重零食，有足球巧克力、迷你新貴派、水果味軟糖等等，可一貼上價格標籤，她瞬間傻眼，因為明明每一樣都只有一些，一小包卻要112元。就有網友直呼，「自己買整袋回來分都比較划算」、「你不寂寞，5個77乳加、4個堅果90元」、「都是盤子買的」，話題引發熱議。

有網友在●【爆料公社】●貼出照片，只見她拿了一小包秤重零食，肉眼見到的有足球巧克力至少8顆、迷你威化餅乾約5條、水果味軟糖2顆，價格貼紙則印有「糖果$69」，代表100克69元，而原PO這一包總共162g，四捨五入後是112元。一小袋糖果餅乾要百元價，令他結帳時不禁直呼「手抖了一下」。

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看到貼文後，就有人直搖頭，「不如跟親朋好友合買大包裝的，然後回家分裝」、「大賣場一大包才2-300元」、「我上次年貨大街買一丟丟300，超傻眼。」也有網友忍不住嗆，「都事先標價給你看了」、「買賣前請詳閱交易價格標示」、「秤重的本來就貴得嚇人，是第一次買嗎？」還有人形容是「台灣切糕」，直呼「一台斤（600g）400多，新疆切糕等級了」，被讚形容得太貼切。

不過，有人則緩頰表示，「今年糖果類超級貴」、「秤重的糖果餅乾，這樣的價錢算便宜了」、「差不多啦！想要每樣都吃一點就是這樣，不然單買每一樣吃不完，也是浪費錢」、「足球巧克力很重的，這樣165公克正常」、「我曾經抖過一次，後來鐵著臉跟小姐說我不要了…其實你勇敢拒絕就好，不然她也怕你隨便放不結帳，她也麻煩。」