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市場買2片甜糕359元！內行一看「不是普通涼糕」：好吃又不會過甜

▲▼蓮藕糕。（圖／翻攝自謝麗金FB）

▲謝麗金被價格嚇到。（圖／翻攝自謝麗金FB）

記者施怡妏／綜合報導

藝人謝麗金到日前到市場買甜糕，在沒有事先問價錢的情況下，就開口向老闆娘要了兩片，結帳時才知道竟然要359元，把她嚇一大跳，對此，有內行網友解釋，「這是應該是蓮藕糕，用海藻糖製作」，長得很像但吃起來口感不同。

謝麗金在臉書發文，自以為甜糕看起來不貴，就沒有先問價格，直到看著老闆娘切好裝盒之後才問「多少錢」，沒想到居然要價359元，嚇得她又問一次「妳說多少？」但老闆娘的答案還是359元，她只好乖乖掏錢付帳，也因此學到教訓，下次買東西一定會先問價錢。

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藝人方馨後來好奇問到底好不好吃，謝麗金則回應「好吃！有焦糖香味。」

貼文一出，有網友猜測可能是買到蓮藕糕，「如果材料是蓮藕粉做的，價錢應該還好」、「蓮藕糕是秤重的，真的不便宜，菜市場便宜的是涼糕，這是不同的東西」、「真正蓮藕糕是貴的」、「應該是蓮藕粉做的才會這麼貴」、「我也吃過這種虧，在市場買了一小份給小孩吃，想說幾十塊差不多。結果竟然說要200元，都切了，然後才說是用海藻糖做的」、「海藻糖比一般的砂糖、黑糖成本還要貴，也比一般的比較不甜」。

▲▼蓮藕糕。（圖／翻攝自謝麗金FB）

▲▼蓮藕糕價格較貴。（圖／翻攝自謝麗金FB）

▲▼蓮藕糕。（圖／翻攝自謝麗金FB）

還有網友吃過大讚，「我前天買的，3百多~加送一盒紫米芋頭算400元，原本以為買貴了，不過昨天冰過吃，發現還是Q彈好吃，跟一盒一百的吃起來，真的差很多，紅豆綿密、地瓜香甜，剛剛繼續吃剩下的，感覺依然好吃（真的貴了許多，但好吃卻是真心不騙）」、「這個藕粉水晶糕真的不便宜呀！但是喜歡軟糯口感的會覺得很不錯！杏仁味的很好吃」、「我在傳統市場裡買過，很好吃，第二次買是快收攤時買，買了兩大盒，老闆娘算我550元，不冰跟冰的都好吃」。

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