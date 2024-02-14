春節三亞回程機票價格「暴漲10倍」！　旅客嘆：都能飛趟歐洲了

▲不少旅客買不到回程機票，決定提前結束假期返家。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸2024年春節黃金週（2月10日至17日）已過半，不過近期旅遊勝地三亞的回程機票一路暴漲至破萬元，讓不少尚未購買的旅客頭疼不已。一名旅客無奈表示，「來三亞時一張機票約1000元（人民幣，下同），現在飛回去一張要一萬多。」

據《澎湃新聞》報導，一名從北京至三亞旅遊的周小姐表示，「假期最後兩天從三亞回北京的機票，幾乎都在1萬元以上（約台幣4.4萬元以上），這兩天，我一直在刷回程的機票，價格越來越離譜，這價格我都可以去趟歐洲了。」

不只周小姐，其餘未提前購買回程機票的旅客也叫苦連天，只能提前結束假期返家，「三亞春節太火爆了，趁現在還有票能買，我們準備提前返程，下次一定提前買好。」

▲三亞回程機票價格暴漲。（圖／翻攝自澎湃新聞，上同）

報導指出，目前三亞回程機票價格暴漲。以三亞飛上海為例，2月14日至15日，只剩下少量的經濟艙機票，價格約3500元（約台幣1.5萬元）；公務艙的價格從8000元至17000元不等（約台幣3.5萬元7.4萬元）。 然而假期最後兩天（2月16日至17日），經濟艙的機票幾乎全部售罄；商務艙的價格都在14000元以上（約台幣6.1萬元）。

身為假期旅遊勝地的三亞，並非第一次出現機票價格暴漲的情況。在2018年，海南的離島機票從大年初二起不斷上漲，由三亞飛至廣州、北京、哈爾濱等多地的機票價格均破萬，有些甚至接近2萬（約台幣近8.8萬元），仍一票難求。

根據三亞鳳凰國際機場數據顯示，2024年春節黃金週期間（2月10日至17日），該機場計劃執行航班2974架次，預計運送旅客超過63萬人次。相關人士表示，短期內需求量大增，供需不平衡，價格上漲是必然，旅客應提早購買機票。