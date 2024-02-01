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好市多「熟食區1新品」肉多好吃　會員曝致命傷：滅火了

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多新品牛肉三明治。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多熟食區經常有新品上架，而最近一名網友買了「牛肉三明治」爆吃一波，給了6字好評「不錯吃、不是雷！」豈料文章引來一票網友搖頭直呼，價格非常不親民，「不雷但盤」、「299元吃牛肉涮涮鍋...CP值高很多」、「太貴了！Subway大勝」、「原本想吃吃看...結果滅火了」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近在賣場熟食區發現新品「牛肉三明治」，心血來潮買了一份嚐鮮，剖開橫切面可見，裡頭夾了醬料、牛肉片與生菜，而原PO也給予好評「不錯吃、不是雷！」

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原PO也附上熟食區菜單，可見新品燒烤牛肉三明治，備註為2人份價格為299元，圖片視覺上看起來可口美味。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲三明治價格逼近300元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，網友也分享，「價高了些，但肉多，口感也不錯，不覺得上當」、「回家稍微加熱一下真的好吃」、「我也覺得很好吃，兩個人吃的飽，價格覺得299元很貴，但對切的大小是以前三明治獨立的量，牛肉很多，我喜歡」、「前天吃中間還有些結冰」、「我覺得超雷啊，肉有夠鹹的」、「好吃，吃了不會膩，給料很豐富」。

不過一票人直言致命點就是太貴，「說實話不值得，買一桶炸雞不是更快樂嗎」、「太貴了，寧願吃Subway」、「是我的話，加一元買隔壁18吋披薩實在多了」、「我寧願吃六天的熱狗，巨省」、「不雷但盤」、「好吃，切成二半大約就是一個漢堡大小，認真算起來的話挺貴」、「雖然牛肉看起來蠻多的，可是以好市多的東西來說我覺得CP值不高耶」、「兩個人吃完之後，寧可買兩個麥當勞大麥可吃」、「我覺得小了一點，成年人來說，一人吃有點太多，兩人吃又有點少，微妙的尺寸」、「貴到炸，到全聯買兩盒冷藏牛肉不香嗎？這個199元才會考慮吧」。

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