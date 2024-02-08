68歲婦人擁有2400萬資產！卻堅持「每天只吃一餐」搶超市打折食品

▲68歲婦人雖然擁有2,400萬元的資產，卻每天只吃一餐、搶超市的打折食品。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

日本埼玉一名68歲的婦人名下擁有約1.17億元（日幣，下同，約新台幣2,470萬元）的資產，卻靠著超市的打折品度日，每天也只吃一餐，生活十分拮据。對此，她也說出了原因，是因為退休金不足以支撐生活開銷。

根據日本《AllAbolut》報導，這名婦人平時住在日本埼玉縣，名下除了有1,700萬元（約新台幣360萬元）的儲蓄以外，還有1億元（約新台幣2,100萬元）的風險資產，在丈夫過世以前，夫妻倆每年能拿到的退休金約為112萬元（約新台幣23萬元），生活上還算堪用。

不過，自從丈夫過世以後，婦人每年只能領到24萬元的遺屬福利退休金（約新台幣5萬元），加上每個月6萬元（約新台幣1.2萬元）的國民年金，自認處於入不敷出的狀態。

婦人認為，自己每個月的開支約為12萬元（約新台幣2.5萬元），僅僅靠著退休金，無法支撐生活，因此只能買超市的打折食物，加上每天只吃一餐來省錢度日，除非有免費優惠券，才會去便利商店吃飯。

為了節省生活開銷，婦人的衣服穿壞了也是修補後繼續穿上，直到破爛不堪為止，每周也只出門逛街3次，買好生活必需品以後，立即回到家中。

值得一提的是，婦人每年光是透過股票，就能賺得大約500萬元（約新台幣105萬元），明明有了足夠的收入，但她仍過得十分簡約，就算有了這筆錢，還是堅持節儉度日。