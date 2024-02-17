晚安小雞、阿鬧GG了！名嘴爆柬國前總理「超討厭台灣」　緣由曝光

▲晚安小雞、阿鬧被判刑2年。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣網紅「晚安小雞」和同夥阿鬧日前赴柬埔寨，自導自演遭詐騙集團凌虐洗劫，被判刑2年，並罰款約新台幣3萬元。對此，名嘴王瑞德直言，兩人在當地監獄裡，能否熬過第一個禮拜是關鍵；同時更爆料，柬國前總理洪森非常討厭台灣。

王瑞德在節目《關鍵時刻》中提到，這兩年大陸、台灣一堆人詐騙，而台灣這邊也把柬埔寨貼上「詐騙」的標籤，這讓洪森非常生氣，先前還開了一個國際記者會，表示「我昨天半夜收到簡訊，內容是我非常有錢的企業家朋友來跟我借錢，結果這是詐騙簡訊，IP來自台灣。」

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▲兩人遭當地警方逮捕。（圖／翻攝 General Commissariat of National Police ）

王瑞德也表示，以前台灣還有很多企業家，都把相關的籌碼壓在跟他對立的親王身上，後來親王倒台、流亡海外，洪森也因此記上一筆，「所以他把我們台灣的辦事處關了，很多台商的土地也都查封了。」

這兩年，洪森想盡辦法要把柬埔寨經濟弄起來，結果台灣跟世界各國都說他們是詐騙，他怕外商不來投資，於是開始改善治安、抓詐騙集團，沒想到如今又鬧出此事。王瑞德不禁吐槽，「兩個二百五台灣網紅竟然跑到那邊，還穿軍服、帶槍，假裝被洗劫......。天阿各位，你看過世界上哪個警察機關出來開記者會，是叫嫌犯跪下的嗎？然後速審速決到什麼程度，早上抓到人、晚上判決。」