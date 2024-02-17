LINE群訊息曝！晚安小雞被抓前還在演「中國人叫我走」炸鍋了

▲晚安小雞被抓包造假。（圖／翻攝自FB／晚安小雞）

記者鄺郁庭／綜合報導

晚安小雞日前在柬埔寨直播造假遭逮捕，被抓包屢次造假，不僅有道具也有劇本，令人超傻眼。就有人再爆料，流出晚安小雞內部LINE群組對話，「直到最後一刻出事了，都還在欺騙粉絲跟社會大眾欸！超扯的！」

有網友在PTT的Gossiping板爆卦，「太扯了 原來小雞直到最後一刻都還在說謊」，轉傳他看到別人貼出的內部LINE裙對話，應該是小雞演完逃跑戲碼後，回到飯店傳的訊息。只見晚安小雞在群組裡標記所有人，「哥姐對不起」、「我到飯店了」、「我明天想回台灣」、「還好我把護照跟幾百塊美金放飯店，現在頭好痛…整個身心靈都卸下。」

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▲有網友在PTT轉傳晚安小雞內部LINE群組訊息。（圖／翻攝自PTT，下同）

晚安小雞自稱有撞到頭，並描述逃跑過程，「我被綁在椅子上，後來有一個中國人進來跟他們講話，中國人叫我走，我不知道是不是真的放我走，我就一路一直跑一直跑」、「應該是有人找人來救我…這次我真的錯了。」他還表示自己只有跟愛婆，以及在該群組報平安而已，暫時不想理其他人，直呼好累。

事件上新聞後，晚安小雞就在群組發言，「外界現在傳我是假的，哥姐要沉住氣，不用回應」，稱這一切是他咎由自取，「一個人跑到柬埔寨還跑到最危險的黑市西港園區內開直播，我不怪任何人，都是我的問題，所以我希望我的粉絲不要去跟他們回任何一句話。」

他還向粉絲道歉，「哥姐不好意思，這次真的太嚴重了，我知道很多人擔心，可能心直口快，那都沒事，主要我剛開直播的用意，是讓大家心安之外，也錄影保護自己。」

轉貼網友越看越傻眼，晚安小雞即使已經知道自己上新聞，還編了一套劇本，說自己真的被綁在椅子上，還有中國人放他離開，甚至說外界傳他造假，叫粉絲要沉住氣，不要相信也不要回應，使出蓋牌戰術，「這個人真的直到最後一刻出事了，都還在欺騙粉絲跟社會大眾欸！超扯的。」

貼文一出，大票網友也紛紛開酸，「最佳男主角」、「最高境界，演戲演到把自己先變詐騙集團」、「騙子就是要演到自己也覺得是真的，才能騙到人」、「導演還沒喊卡，當然繼續演啊」、「就是因為還沒出事，所以才編謊，還有機會後面真的出事了，就沒心情再搞這些了。」