晚安小雞被判2年「會遣送中國」？　資深記者解答1關鍵不同

記者黃翊婷／綜合報導

網紅晚安小雞與阿鬧近日因直播造假事件，被柬埔寨當地法院判刑2年，同時裁罰大約新台幣3萬元。消息傳開之後，有部分網友在網路上發文提問，晚安小雞之後是否會被遣送至中國？對此，資深記者戴志揚認為機率不大，畢竟兩人只是去蹭流量，並非從事詐騙，所以偏向相信他們服完刑就能返回台灣。

▲晚安小雞和阿鬧被柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自柬中時報）

晚安小雞日前入境柬埔寨，卻直播自稱在當地遭到襲擊、劫財，一度引發台灣粉絲擔憂；但很快就有其他網友提出質疑，認為他是在自導自演。沒想到此事鬧大之後驚動柬埔寨警方，晚安小雞和夥伴阿鬧雙雙被逮。

柬埔寨法院認為，晚安小雞和阿鬧到柬埔寨目的，是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦、人體器官交易的造假影片，因此依煽動製造社會動亂罪判處兩人有期徒刑2年，並且各自罰款400萬柬幣（大約新台幣3萬元）。

判決結果公布之後，有部分網友在PTT上好奇發問，柬埔寨政權偏向親中，晚安小雞等人在柬埔寨服完刑之後，是否有可能會被遣送至中國？其他人紛紛留言猜測，「很有可能」、「機率很高，但中國要用什麼理由關小雞」；但也有另一派人覺得機率不高，除非柬埔寨警方能找到一名中國人受害才有理由。

根據《中時新聞網》報導，對於網友們的疑問，資深記者戴志揚直言，是否會被送往中國有待商榷，過去雖然有詐騙犯被遣送至中國，但晚安小雞只是蹭流量，並無實行詐騙行為，所以比較相信他們服完刑之後就能返回台灣。