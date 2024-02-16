路怒症上身！開車怒嗆「外送員都去死一死」　莽駕駛被判罰金4千

▲桃園市林姓男子前年6月間開車險與外送機車碰撞，竟當街辱罵黃姓外送員「你們外送員都去死一死」。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於2022年6月間開車行經桃園區某處，因險與外送員機車碰撞，林男盛怒之下當街以三字經辱罵，甚至公然以「你們外送員都去死一死」等語辱罵黃姓外送員，黃男事後報警提告。桃園地院法官審理時，林男坦承犯行，法官審結依公然侮辱罪，判處罰金4000元，得易服罰金或服勞役，全案還可上訴。

檢警調查，林姓男子於2022年6月4日上午11時許，開車行經桃區某路段前，與黃姓外送員機車險發生碰撞，2人當街起爭執，林男竟當街以三字經辱罵黃姓外送員，再以「你們外送員都去死一死」等語侮辱，黃姓外送員隨後向桃園警分局報案提告；桃園地檢署檢察官審理後，依公然侮辱罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，林男坦承犯行不諱，法官審酌，被告僅因與告訴人發生行車糾紛，未以理性方式處理，警方則以監視器截圖佐證，被告犯行足堪認定；法官認為，被告公然辱罵告訴人，缺乏尊重他人之觀念，惟犯後坦承犯行，被告所為，係犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪嫌，審結依公然侮辱罪，判處罰金4000元，得易服罰金或服勞役，本案還可上訴。