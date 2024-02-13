外送員慘摔車「一輩子不能再跑」　釣出同行比慘：3年開了4次刀

▲外送員摔車，醫生勸不要跑外送。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者施怡妏／綜合報導

外送員風吹日曬雨淋是家常便飯，還要面對奧客的要求，長時間在戶外騎車，工作相當辛苦，就有一名外送員表示，做了8年的外送員要畢業了，因為天雨路滑摔車，十字韌帶部分斷裂，醫生直言「一輩子都不能再跑外送」，貼文一出，不少過來人安慰他，好好復健，還是可以正常生活、工作。

外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，天雨路滑摔車，回診復健完，醫生建議「一輩子都不能再跑外送了」。他附上診斷書，四肢多處受傷，右膝後十字韌帶部分斷裂、內側韌帶受傷，外側股骨踝瘀腫，必須使用護膝固定治療3個月，避免蹲踞與站立過久，並需復健治療3個月。

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貼文曝光，不少人都有相同經驗，「沒那麼悲觀啦，我比你更嚴重，現在都能跑跳蹲了，三年開了4次刀，1.脛骨和腓骨粉碎性骨折 2.半月板破裂 3.前十字韌帶完全斷裂，自體重建」、「不會一輩子啦，我自己也是車禍右膝蓋前十字韌帶斷一半，半月軟骨破裂，每次變天膝蓋就痛到不行」、「我之前十字韌帶斷裂、半月軟骨碎裂，休養半年，拔釘子鐵片後再休養3個月，現在也是好好的能跑能跳」。

也有網友安慰他，「保重，換個角度想生命保住了，說不定是上天要你轉個路走」、「錢再賺就有，身體只有一個，放寬心」、「生活總是要錢的，不能跑外送就找個保全蹲吧」、「先讓身體康復再去想以後的事吧」、「祝早日康復，希望沒跑後找到穩定的好工作」。

▼原PO貼出診斷書。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）

