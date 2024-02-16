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求前女友復合不成...猛刺她肚子一刀險死　莽男衝動下場慘曝

▲溫姓男子去年9月間與前女友共同參加友人餐敘，事後前女友搭乘高鐵南下，溫男窮追不捨，2人起爭執後，溫男持水果刀猛刺其腹部一刀，事後被警方圍捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲溫姓男子去年9月間與前女友共同參加友人餐敘，事後前女友搭乘高鐵南下，溫男窮追不捨，2人起爭執後，溫男持水果刀猛刺其腹部一刀，事後被警方圍捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

溫姓男子去年9月與黃姓前女友共同參加友人位於桃園市餐敘，結束後黃女到桃園高鐵站欲搭高鐵南下，溫男卻窮追不捨，2人起爭執後，溫男當眾持預藏水果刀，朝黃女腹部猛刺一刀，嚇壞目睹路人，警方到場圍捕溫男到案，黃女緊急送醫急救後挽回一命，溫男則被桃檢聲請羈押禁見獲法院裁准；桃園地院今（16）日審結依重傷害未遂罪，判處有期徒刑3年3月，本案還可上訴。

檢警調查，57歲的溫姓男子去年9月16日晚間與54歲黃姓前女友共同參加影人餐敘，結束後黃女欲搭高鐵下南部，溫男竟窮追不捨，希望2人能復合卻遭拒，溫男惱怒之下當眾持預藏水果刀朝黃女腹部猛刺一刀，頓時鮮血直流嚇壞目睹路人。

桃園警方與鐵路警察獲悉後趕往現場，將拒捕溫男制伏帶回派出所偵訊，並將受傷黃女送醫急救，所幸及時挽回一命，桃園地檢署檢察官複訊後，依殺人未遂罪嫌向桃園地院聲請羈押禁見，經法院裁定獲准。

桃園地院今天下午宣判，被告溫男與黃女為前情侶關係，雙方因感情問題發生糾紛，温男在高鐵桃園站1號出口處持水果刀刺入黃女腹部，致其受有腹部穿刺傷之傷害，幸經民眾報案，並將黃女送醫急救，始未發生死亡結果，桃園警方經現場民眾指認循線查獲温男到案，並扣得棄置案發地附近水果刀等證物。

法官審理時，被告已著手於重傷害行為之實行，惟未發生告訴人重傷害之結果，被告與辯護人雖及時中止犯行，請求減輕刑；法官審酌，被告與告訴人曾為情侶，遇有糾紛未能理性溝通，或以和平之方式處理，反以水果刀刺入告訴人腹部，犯罪情節非輕，被告迄今仍未獲取告訴人諒解而未達成和解，法官審結依犯重傷害未遂罪，判處有期徒刑3年3月，本案仍可上訴。

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