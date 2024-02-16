春節+情人節性病感染風險增高　部立桃園醫院「身心共照一條龍」

▲衛福部立桃園醫院感染科與精神科共同推出身心共照一條龍服務，提供預防性病門診等服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對浪漫的西洋情人節、農曆春節連續假期過後，部分年輕人歡愉之後憂心可能感染性病，卻憂心門診可能帶來憂慮而猶豫不決，衛福部立桃園醫院感染科、精神科合作開設「身心共照一條龍服務」，可讓民眾關心自身健康；精神科醫師蘇柏文表示，網路資訊爆炸年代，青少年性健康教育是家長需正視環節，不避諱討論性病預防資訊、認識性傳染病相關病徵與傳播，定期接受愛滋篩檢，如有性病感染風險，除愛滋病毒暴露前預防性投藥，也可考慮接種HPV疫苗、B肝疫苗、猴痘疫苗防範。

衛福部立桃園醫院精神科醫師蘇柏文指出，西洋情人節後緊接著開工、開學，部分年輕朋友於連假間歡愉，事後發覺身體異樣，除擔心可能感染性病外，對於就醫確是猶豫不決，對此，衛福部桃園醫院感染科與精神科合作推動身心共照一條龍服務，可讓民眾除關心身體健康，如同時有焦慮、失眠等困擾，亦可同時獲得心理諮詢及藥物治療。

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蘇柏文分享身心共照門診開辦以來，確實有些民眾在感染科就醫時，提及自己同時有憂鬱、焦慮、恐慌、失眠等困擾，或有成癮物質過度使用，由感染科醫師轉介至身心共照門診，探索焦躁情緒或物質使用的根源，搭配藥物治療改善焦慮失眠等症狀，讓民眾同一時段看完兩科，省去頻繁請假就醫時間。

此外，近年來國內愛滋感染新增人數逐年下降，有賴疾病管制署推廣暴露前預防性投藥(PrEP)，以及當代愛滋有良好的治療藥物達到U=U，亦即持續6個月以上測不到病毒量等於不具傳染力，2023年全國新增人數為944人，較2022年下降11.7%，桃園市2023年新增114人，較2022年下降1.7%。

▲衛福部立精神科醫師蘇柏文提醒年輕朋友與家長要正視性病防治重要性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇柏文提醒，近年愛滋感染新增人數下降，但梅毒與淋病新增通報人數卻逐漸增加，這可能與約會軟體盛行、民眾對其他性病意識相對薄弱有關，使用保險套還是非常重要的保護措施，才能降低各類性病感染的風險。

蘇柏文建議，網路資訊爆炸年代，青少年性健康教育也是相關單位與家長需正視環節之一，不避諱討論性病預防的資訊、認識性傳染病相關病徵與傳播，定期接受愛滋篩檢，如有性病感染風險之虞，除愛滋病毒暴露前預防性投藥，也可考慮接種HPV疫苗、B肝疫苗、猴痘疫苗，民眾如果對於PrEP想要有更多的認識可加入桃園醫院暴露前預防性投藥Line群組「@tygh_prep」諮詢。