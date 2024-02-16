桃園4毒男租屋自製「彩虹菸」還被抄出槍彈　兄弟檔這下慘了

▲桃園市劉姓兄弟去年2月間分別在中壢、蘆竹地區租屋作為第三級毒品「彩虹屋」，桃園調查處在檢方指揮下持搜索票查獲，目前3人在押。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子等4人去年2月間，在蘆竹、中壢等地區租屋，充當三級毒品「彩虹菸」製毒工廠，並由劉男負責將買來的彩虹菸原料粉末等原料調和攪拌，製作成三級毒品彩虹菸包裝出售，檢調專案人員去年10月搜索查扣大麻菸彈、改造手槍、子彈與彩虹菸成品、原料等證物，並將包括劉姓兄弟在內的4名嫌犯逮捕到案；檢方偵訊時，劉男坦承犯行，檢方偵結依毒品危害防制條例等罪嫌將4人起訴。

檢調調查，已到案28歲劉姓男子夥同24歲弟弟、24歲林姓男子與27歲曾姓男子等4人組成三級毒品製毒集團，劉男等人明知吡咯烷基苯異已酮等為製造三級毒品之原料，未經許可不得製造，由劉男於去年2月起租用位於蘆竹區上興路某社區、蘆竹區南崁路某社區與中壢區大華二街某民宅作為彩虹菸製毒工廠，4人共同集資購買原料後，由劉男擔任管理人員，負責將吡咯烷基苯異已酮之粉末香油精、菸草、香料調和攪拌，再經烘乾乾燥後，由曾男、林男與劉男等人透過捲菸器裝入空捲菸管內，再包裝成彩虹菸放入紙盒、夾鏈袋等成品出售牟取暴利。

案經桃園調處報請桃園地檢署指揮偵辦，檢調向桃園地院聲請搜索票後於去年10月4日在中壢區大華二街搜索，當場查獲彩虹菸原料、成品等證物，隨後又在劉男兄弟檔位於平鎮區住處搜索查獲大麻菸彈、改造手槍、子彈13顆等證物。

檢方複訊時，劉男坦承出資購滿彩虹菸原料，並由弟弟擔任管理人，再由哥哥招攬曾、林2人在租屋處從事捲菸工作，每製造彩虹菸18支，可獲100元報酬之事實，被檢調查獲前已獲利60至70萬元等事實；檢方偵結依毒品危害防制條例等罪嫌將劉姓男子等4人提起公訴，其中劉姓兄弟與林姓男子等3人目前在押中。