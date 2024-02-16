毒蟲拒檢闖紅燈逃逸！抽菸扮路人仍被逮　身上還有海洛因

▲桃園市尤姓男子昨晚騎車行經中壢區新中北路附近時闖紅燈，員警發現上前攔阻，竟加速逃逸且多次闖紅燈，員警在榮安十三街發現尤男停車後，裝作路人欲逃避。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市尤姓男子昨（15）日晚間騎車外出，行經中壢區新中北路、興仁路口處時闖紅燈，被巡邏員警發現上前攔查，未料尤男不但拒檢且加速逃逸，沿途多次闖紅燈，員警通報線上警網圍捕；尤男見警網圍捕後鑽入小巷停車，偽裝成路人在路旁抽菸，員警發現後上前盤查，查出就是騎車逃逸的犯嫌，尤男見無法瞞過員警，主動交出身上1小包海洛因，警方訊後依毒品、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市尤姓男子拒絕警方攔查，加速逃逸且闖紅燈，員警在榮安十三街發現尤男停車後，偽裝路人在路旁抽菸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，仁愛派出所員警宋謝侑儒於昨天晚間9時30分許巡邏經過新中北路段、興仁路口處，55歲尤姓男子騎機車闖紅燈，謝員見狀立即示意停車受檢，不料，尤見員警攔查不但拒檢且加速逃逸，沿途多次闖紅燈，宋員立即通報線上警網支援攔查。

▲桃園市尤姓男子拒絕警方攔查，加速逃逸且闖紅燈，員警在榮安十三街發現尤男，並起出1小包海洛因毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

尤男見警網圍捕，刻意鑽入附近的榮安十三街巷子內停車，企圖偽裝路人躲避員警攔查，隨後趕來的員警查出尤員穿著就是騎車逃逸的騎士立即盤查，尤男見無法躲避，始坦承因身上攜有毒品，擔心被攔查才加速逃逸，並主動繳付口袋1小包一級毒品海洛因毒品，警方帶回派出所偵訊，訊後依毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送桃檢偵辦。