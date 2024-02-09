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線上遊戲對戰吞敗怪豬隊友　他罵7字出氣代價至少1萬5

▲▼電腦,網路,上網,網路成癮,平板,電玩,電動,線上遊戲。（圖／翻攝自pixabay）

▲玩線上遊戲對戰太投入，臭罵別人的虛擬角色出氣，結果在現實世界被揪出本尊索賠。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名張姓男子玩線上遊戲組隊廝殺，怪罪鄭姓男子是敗戰豬隊友，在遊戲公頻臭罵對方「廢物」等語，鄭男報案揪出張男提告，張男被依公然侮辱罪判罰金8千元，再被鄭男求償42萬元，張男喊窮賠不起，嫌一審判他須賠1萬5000元過高，上訴求打折，台北地院二審認為張男不該亂罵人，駁回他的上訴確定。

本案源於20幾歲的張男2022年5月玩線上槍戰遊戲，隨機組隊熬夜對戰到凌晨，但屢次吞敗讓他光火，認為鄭姓男子玩的遊戲角色是豬隊友，氣得在遊戲公頻打字大罵對方「廢物」、「范建（意指犯賤）」、「基八毛」等粗話，惹惱鄭男報案向遊戲公司調取資料，揪出張男提告。

張男五專肄業在電腦公司當送貨員、兼差跑白牌車載客，他到案沒狡辯從虛擬遊戲角色認不出鄭男真實身分，而是聲稱當時發洩情緒，不是故意侮辱鄭男。刑案一審法官認為張男僅因遊戲小事就大庭廣眾幹譙，判他罰金新台幣8千元，上訴二審北院審理中。

鄭男提起附帶民事求償，主張遭張男公然辱罵而蒙受精神痛苦，且這款遊戲涵蓋中港澳與部分東南亞國家，上線對戰的網友都看得見，更讓他承受極大精神壓力，要求張男賠償精神慰撫15萬元，外加在遊戲涵蓋區域登報回復名譽所預計費用27萬元，合計42萬元。

求償案一審法官指張男謾罵鄭男的畫面有截圖為證，可是登報未必會被這款遊戲的玩家看見，也不見得有助於鄭男後續的遊戲體驗，駁回鄭男要求登報的主張，至於精神慰撫金的多寡，法官斟酌鄭男大學畢業從事殯葬相關行業，月薪約6萬元，張男名下無財產，判張男須賠1萬5000元。

張男上訴自稱在當保全員、喊窮賠不起，認為1萬5000元過高，請法官考量他案情輕微能打折。求償案二審法官查出張男在刑案自承月收入約2萬4千元，不是沒錢，且不該為小事亂罵人，造成受辱的鄭男精神痛苦，據此駁回張男上訴、判賠1萬5000元確定。

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