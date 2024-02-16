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他裝闊給外送員1千小費！打麻將輸光竟反悔「可還我嗎？」眾人酸爆

▲▼過年,麻將,打牌,胡牌,賭博,春節,國粹,小賭怡情,聚賭,摸八圈,自摸,手氣,牌桌,聽牌,籌碼。（圖／記者李毓康攝）

▲打麻將是不少人的過年娛樂之一。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

過年親友團圓，不少人會趁著人多又難得碰面的機會打牌增進感情，也試試新一年的手氣。不過，有網友卻指出，他近日打麻將時叫外送，因為當下剛好贏錢，於是就給了外送員1000元小費，但最後卻又不幸把錢輸光，希望外送員能將小費歸還，不料對方竟將他封鎖，讓他動了向平台投訴的念頭。貼文一出，引發熱議。

一名網友在臉書外送社團發文分享，他近日和親友在打麻將時叫了外送，結果外送員抵達當下他剛好「自摸」，於是沒多想就掏出1000元給對方當小費。不料在牌局最後他又把錢全輸光了，甚至連買菸的錢都不剩。

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為此，原PO再次聯繫該名外送員，希望對方能將小費返還，並稱若之後有再遇到對方會給雙倍小費，但該外送員聽聞後不僅未歸還，甚至還將他的電話封鎖，讓他氣得發文詢問「請問像這種情況我如果投訴平台說外送員多收錢，這樣平台會把錢還我嗎？投訴了外送員會不會丟工作？我目的只是想拿回我的錢而已。」

貼文一出，馬上引發網友一面倒炮轟，紛紛痛批「怎麼有這麼丟臉的人」、「照他邏輯，他其實可以跟贏他錢的人要錢，因為不久前那也是他的錢」、「如果給小孩紅包會不會也收回來？」、「笑死難怪輸錢」、「超沒品的客人給了還可以要回的喔⋯超掉漆的」、「輸不起就別玩了，還回頭要小費是哪招」。

另外，也有專業網友指出「你們的合約是口頭完成的，你當下是給，而他是收，口頭也是契約。那錢法律上已經是他的，你現在反悔應該要遵循他的意見，而不是去平台說他多收，這樣叫做誣告，且造假，你反而更嚴重。」

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