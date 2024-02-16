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2024台灣燈會在台南　安平燈區空中展演還有8場次別錯過

▲台南安平燈區空中展演於3月10日前每周六日晚間7時45分演出，每次展演12分鐘，本周六日起還有8場次，歡迎民眾把握時間來賞燈會、看空中展演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平燈區空中展演於3月10日前每周六日晚間7時45分演出，每次展演12分鐘，本周六日起還有8場次，歡迎民眾把握時間來賞燈會、看空中展演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台灣燈會在台南」由安平燈區於2月3日先開展，春節期間大年初一至初四連續4天的空中展演吸引許多攝影愛好者及民眾前往欣賞，讓現場民眾驚呼連連。

此次展演由台灣在地團隊操刀，運用安平燈區水域特色，結合無人機、煙火、雷射及燈光秀，以劇場的概念用科技聲光效果，每場次安排500台無人機，並輔以符合港區安全規範的精采中低空煙火搭配整體演出，廣受好評。其中初三及初四無人機展演出現小北百貨、文章牛肉湯等台南在地業者，引起網友熱議，紛紛表示很有台南味、有在地特色，以及小北百貨真的很方便、牛肉湯來台南必吃、謝謝在地企業的參與等等，黃偉哲市長表示大型活動規劃不易，所需人力物力等經費不少，特別感謝社會資源的參與，讓活動場次得以擴大及精彩。也提醒大家，空中展演於3月10日前每周六日晚間7時45分演出，每次展演12分鐘，本周六日起還有8場次，歡迎民眾把握時間來賞燈會、看空中展演。

▲台南安平燈區空中展演於3月10日前每周六日晚間7時45分演出，每次展演12分鐘，本周六日起還有8場次，歡迎民眾把握時間來賞燈會、看空中展演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，今年台灣燈會適逢台南400年，在規劃燈會時即以儘量納入在地元素為目標，包括文化內容與技術應用，都應結合台南已有的成果。此次的無人機表演用的就是台灣團隊開發的無人機，共有「回眸大員、府城詩畫、夢迴台南」等三部曲，展演設計配合台南文化、歷史和景點生動展示，搭配動人曲目引人入勝，強烈吸引觀眾的目光，要收集齊全畫面的朋友記得要連續來三次。此外，高鐵燈區的主燈「龍來台灣」，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，結合具象與抽象的大型立體內發光燈籠手法，塑造2024台灣燈會主燈氣宇非凡的王者之風，充分彰顯台灣燈會在台南的榮耀。

▲台南安平燈區空中展演於3月10日前每周六日晚間7時45分演出，每次展演12分鐘，本周六日起還有8場次，歡迎民眾把握時間來賞燈會、看空中展演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局林國華局長表示，「2024台灣燈會在台南」安平燈區空中展演由世界煙火大賽評審的黃泰導演策畫，以「憶台南」為設計主軸，共有三部曲，每部曲分四幕次主題展演，配合音樂、煙火、雷射、燈光秀設計，在空中精彩演繹2024年台灣燈會。而讓500架無人機成功群飛表演的幕後功臣，是位於沙崙智慧綠能科學城的台南在地業者「台灣希望創新」，執行長李清志博士表示，這些複雜的無人機隊形變換，全部由台南創業的無人機團隊完成，不僅象徵台灣歷史的發展，也展現台灣無人機產業已經達到國際級的水準。2024台灣燈會採用台灣本土開發的無人機與技術，從劇本分鏡設計、路徑動畫製作，到硬體的機體設計與測試，均在台南沙崙科學城完成，讓民眾透過群飛表演，也能知道台灣在無人機產業的發展，加上精采的煙火設計，場場閃亮安平夜空。

▲台南安平燈區空中展演於3月10日前每周六日晚間7時45分演出，每次展演12分鐘，本周六日起還有8場次，歡迎民眾把握時間來賞燈會、看空中展演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府表示，安平燈區以藝術、文青風格出發，包含「台南400」與「河光往事」二大主題，強調藝術與環境、自然共融，整體展現「台灣與世界交會的起始點-安平」之美，作品超過30件，展期搭配街頭藝人，以及草地舞台與主舞台，帶來500場以上的精彩表演。而民眾每年期待的燈會主燈則將於2月24日(元宵節)在「高鐵燈區」啟燈，包含「主展區」、「城里有光展區」及「綠能燈區」，整體包含競賽燈區作品有近300件，展演規劃上，也將有70多組國內外傑出表演團體，帶來逾百場的精彩展演。更多訊息請上「2024台灣燈會在台南」官網及台南旅遊網查詢。

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