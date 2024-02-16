台灣國際蘭展、世界蘭展24日開展　黃偉哲：歡迎台南賞花賞燈

▲「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」將於2月24日至3月10日在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區、大台南會展中心同步登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」將於2月24日至3月10日在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區、大台南會展中心同步登場，蘭花界兩大盛事首度於台南同時舉辦。

台南市政府16日於台北車站召開宣傳記者會，由台南市長黃偉哲偕同農業部農糧署副署長姚志旺、台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮、中華民國對外貿易發展協會行銷專案處長李文鉦等，歡迎海內外人士參與，加上同時間舉辦的台灣燈會，邀請大家來台南白天賞花、晚上賞燈。

黃偉哲表示，本屆蘭展囊括世界三大蘭展中的兩大盛事，是台灣國際蘭展歷史上首次創舉，感謝農業部、農業部農糧署大力支持，以及經濟部國際貿易署、台灣蘭花產銷發展協會與中華民國對外貿易發展協的合力促成。

黃偉哲指出，台南的蘭花已跳脫傳統產業框架，結合藝術、生活美學，還融入智慧科技等元素，不斷推陳出新。今年適逢台南400年，同時間2024台灣燈會也在台南舉辦，歡迎遊客白天前來後壁的蘭花生物科技園區、大台南會展中心欣賞蘭花，晚上再前往鹽水月津港燈節及2024台灣燈會，豐富多彩的行程，將台南美景盡收眼底。

農糧署副署長姚志旺表示，台灣蘭花年產值超過新台幣七十億元，外銷部分佔其中的九成，是台灣重要的外銷花卉之一。此次兩大蘭展同時在台南舉行，期盼吸引全球蘭花愛好者來到台灣、台南賞花。農業部將與台南市政府持續合作，拓展蘭花全球銷售通路，打造蘭花產業的蓬勃發展。

台南市政府表示，歷經12年積極爭取，台灣國際蘭展終與有「蘭花界奧林匹克」之稱的世界蘭展攜手舉辦。雙展同時從2月24日至3月10日，分別於農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（原台灣蘭花生物科技園區）及大台南會展中心舉辦。台灣國際蘭展以台南400為基礎，結合「文化、工藝、儀式、節慶、神話、美食、建築」創造「熱鬧台南」的歡樂氣氛；世界蘭展內容則涵蓋台灣蘭花保育、歷史文化、學術研究、生活應用等多元層面。

今日台北宣傳記者會由國際知名的蘭陽舞蹈團揭開序幕，接續由選秀節目《以團之名》冠軍出道的花美男「洪暐哲」為活動熱唱宣傳。獲去年「第四屆全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽」冠軍的青農蔡維仁也出席與黃偉哲市長一同DIY蘭花胸花，體驗蘭花藝術的樂趣。

高達八公尺的台灣國際蘭展吉祥物「Orchidsaur」今天也現身會場，吸引往來民眾駐足拍照。蘭展限定週邊商品「Orchidsaur」家族玩偶、造型雞蛋糕等也首度曝光，屆時將在第23屆世界蘭展現場限定販售。

欲參觀第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展的民眾，可透過ibon、Fami、KLOOK等購買蘭展門票，活動詳情請至「2024台灣國際蘭展」官網https://tios.tw/查詢，活動自2月24日至3月10日止，歡迎蒞臨參觀。

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