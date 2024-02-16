為身障者髮型設計　台南愛心義剪志工送暖到伊甸

▲台南市理髮業職業工會志工為了照顧弱勢身障者，16日至伊甸基金會台南頤福社區式長照服務機構，為日照服務的院生修剪頭髮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市理髮業職業工會志工為了照顧弱勢身障者，16日至伊甸基金會台南頤福社區式長照服務機構，為日照服務的院生修剪頭髮，將院生的儀容整理乾淨，讓他們神采奕奕，南方講堂王美霞老師也至現場記錄義剪過程。

伊甸基金會台南頤福社區式長照服務機構，位於南區的大林新城國宅社區，提供身心障礙者日間照顧服務，透過各項活動刺激，延緩院生退化程度，並減輕家屬照顧負擔。

台南市理髮業職業工會黃林秋蘭代理理事長表示，志工夥伴在過年前已經約好要來機構替院生義剪，長期服務下來，志工對於每位院生的個性與喜好都已大致瞭解，有些院生喜歡一邊理髮一邊看影片或聽音樂，而有些需要較多支持的院生在社工等人的協助下才能配合理髮，相當具有挑戰性，但志工服務的熱忱與初衷從未改變。

勞工局長王鑫基表示，感謝台南市理髮業職業工會志工夥伴的付出，擔任院生的髮型設計師，有眾人的愛心與幫助，讓機構的院生能有溫馨又貼心的義剪服務，維持面容整潔，讓弱勢身障者也能保有尊嚴與自信。