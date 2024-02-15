春節旅遊人次破千萬　賞燈祈福走春龍來台南

▲春節七天連假，台南在2024台灣燈會、各地共襄盛舉燈會光節及精彩春節活動加持下，逾千萬旅遊人次造訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節七天連假，台南在2024台灣燈會、各地共襄盛舉燈會光節及精彩春節活動加持下，逾千萬旅遊人次造訪，市長黃偉哲表示，感謝假期間堅守崗位服務的同仁，共同開創台南400，榮耀台南。

台南400系列活動從台灣燈會展開，歡迎全世界的好朋友到台南，與台南同樂一起世界交陪，歡慶榮耀的一年。

觀光旅遊局林國華局長表示，2024台灣燈會安平燈區開展迄今累計逾306萬參觀人次，成功帶動台南春節平均住宿率近9成，知名觀光旅館趣淘漫旅就趁著這波燈會話題，巧思布置旅館燈籠步道與新春活動，繳出初一到初五住房全滿的好成績。接續而來萬眾期待的高鐵燈區進入最後組裝測試，倒數8天，將於元宵即熱鬧啟燈登場迎賓。

台南春節期間湧進大批人潮，各大廟宇如南鯤鯓代天府、土城鹿耳門聖母廟、麻豆代天府及鹽水武廟等參拜，祈福新年平安的遊客累計逾510萬人次，假期最後一天又恰逢西洋情人節，各地月老廟都是香火鼎盛，在台南的大天后宮、大觀音亭、祀典武廟及重慶寺四大月老廟各自掌管不同的姻緣，吸引來自全國的善男信女來祈求一段好姻緣，也帶動周邊觀光效益。熱門景點國華海安、小西門及南紡等商圈，赤崁樓及孔廟古蹟園區周邊也有逾百萬人次走訪逛街吃小吃。全台最美山林燈節「龍崎光節空山祭」、最美水岸燈節「月津港燈節」及首屆辦理的「新營波光節」，光影藝術結合地方文化與環境，也有逾38萬旅客春節假期沉浸欣賞在這閃耀台南夜間的美景當中。戶外景點關子嶺風景區、七股鹽山、總爺藝文中心、頑皮世界及青鯤鯓扇型鹽田等也累計逾21萬旅客到訪。

觀旅局表示，2月24日台灣燈會高鐵燈區的盛大開幕，主燈「龍來台灣」即將閃耀台南的夜空。元宵節的重頭戲，鹽水蜂炮及鹿耳門聖母廟高空煙火秀同步在2月24日盛大登場，讓台南變成燈光閃耀不夜之城。空山祭展出至2月18日，月津港燈節展出至3月3日，請有興趣的民眾要好好把握時間到場觀賞。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網獲取第一手的觀光資訊。