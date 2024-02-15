　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

春節旅遊人次破千萬　賞燈祈福走春龍來台南

▲春節七天連假，台南在2024台灣燈會、各地共襄盛舉燈會光節及精彩春節活動加持下，逾千萬旅遊人次造訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲春節七天連假，台南在2024台灣燈會、各地共襄盛舉燈會光節及精彩春節活動加持下，逾千萬旅遊人次造訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節七天連假，台南在2024台灣燈會、各地共襄盛舉燈會光節及精彩春節活動加持下，逾千萬旅遊人次造訪，市長黃偉哲表示，感謝假期間堅守崗位服務的同仁，共同開創台南400，榮耀台南。

台南400系列活動從台灣燈會展開，歡迎全世界的好朋友到台南，與台南同樂一起世界交陪，歡慶榮耀的一年。

▲春節七天連假，台南在2024台灣燈會、各地共襄盛舉燈會光節及精彩春節活動加持下，逾千萬旅遊人次造訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局林國華局長表示，2024台灣燈會安平燈區開展迄今累計逾306萬參觀人次，成功帶動台南春節平均住宿率近9成，知名觀光旅館趣淘漫旅就趁著這波燈會話題，巧思布置旅館燈籠步道與新春活動，繳出初一到初五住房全滿的好成績。接續而來萬眾期待的高鐵燈區進入最後組裝測試，倒數8天，將於元宵即熱鬧啟燈登場迎賓。

▲春節七天連假，台南在2024台灣燈會、各地共襄盛舉燈會光節及精彩春節活動加持下，逾千萬旅遊人次造訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲春節七天連假，台南在2024台灣燈會、各地共襄盛舉燈會光節及精彩春節活動加持下，逾千萬旅遊人次造訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南春節期間湧進大批人潮，各大廟宇如南鯤鯓代天府、土城鹿耳門聖母廟、麻豆代天府及鹽水武廟等參拜，祈福新年平安的遊客累計逾510萬人次，假期最後一天又恰逢西洋情人節，各地月老廟都是香火鼎盛，在台南的大天后宮、大觀音亭、祀典武廟及重慶寺四大月老廟各自掌管不同的姻緣，吸引來自全國的善男信女來祈求一段好姻緣，也帶動周邊觀光效益。熱門景點國華海安、小西門及南紡等商圈，赤崁樓及孔廟古蹟園區周邊也有逾百萬人次走訪逛街吃小吃。全台最美山林燈節「龍崎光節空山祭」、最美水岸燈節「月津港燈節」及首屆辦理的「新營波光節」，光影藝術結合地方文化與環境，也有逾38萬旅客春節假期沉浸欣賞在這閃耀台南夜間的美景當中。戶外景點關子嶺風景區、七股鹽山、總爺藝文中心、頑皮世界及青鯤鯓扇型鹽田等也累計逾21萬旅客到訪。

▲春節七天連假，台南在2024台灣燈會、各地共襄盛舉燈會光節及精彩春節活動加持下，逾千萬旅遊人次造訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局表示，2月24日台灣燈會高鐵燈區的盛大開幕，主燈「龍來台灣」即將閃耀台南的夜空。元宵節的重頭戲，鹽水蜂炮及鹿耳門聖母廟高空煙火秀同步在2月24日盛大登場，讓台南變成燈光閃耀不夜之城。空山祭展出至2月18日，月津港燈節展出至3月3日，請有興趣的民眾要好好把握時間到場觀賞。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網獲取第一手的觀光資訊。

▲春節七天連假，台南在2024台灣燈會、各地共襄盛舉燈會光節及精彩春節活動加持下，逾千萬旅遊人次造訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
快訊／賴清德哀悼：帶著陳俊翰的理想前進
快訊／陳俊翰離世　總統府發聲
陳俊翰生前心繫「300名SMA病友沒藥吃」
陳俊翰逝世！罕基會創辦人震驚：他過年還說要出去玩
惹怒柬埔寨警「這1幕太扯」　晚安小雞求饒：影片是我編造的
快訊／陳俊翰逝世！王志安發道歉信
快訊／陳俊翰過世　家屬發聲「陪他走最後一哩路」
人物／40歲逝　陳俊翰昔專訪：實現理想不用靠運氣
陳俊翰逝世！罹患SMA「1歲就發病」　曾求母：別救我
快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　求柬埔寨原諒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節旅遊人次破千萬　賞燈祈福走春龍來台南

慢得精彩美的亮眼！花蓮天生魅力無限　質感觀光吸引世界目光

南消七大結合諾那華藏精舍　辦「祈福消防寶塔映輝」賞燈祈福

味全龍2024開訓典禮　雲林斗六棒球場展現活力

婦春節駕車東勢尋親！10年沒回鄉「找不到娘家」　暖警助團圓

腸病毒活躍　竹市衛生局籲開學做好腸病毒55攻略

元宵節將屆　台東縣消防局籲勿買來路不明爆竹煙火

台東縣環保局「熊廢二手市集」活動　即日起開放攤主報名

新年新目標！雲林縣府2024新春團拜　啟動國際友誼年

力挺農民　台東縣府推出縣有耕地租金主動減租措施

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

春節旅遊人次破千萬　賞燈祈福走春龍來台南

慢得精彩美的亮眼！花蓮天生魅力無限　質感觀光吸引世界目光

南消七大結合諾那華藏精舍　辦「祈福消防寶塔映輝」賞燈祈福

味全龍2024開訓典禮　雲林斗六棒球場展現活力

婦春節駕車東勢尋親！10年沒回鄉「找不到娘家」　暖警助團圓

腸病毒活躍　竹市衛生局籲開學做好腸病毒55攻略

元宵節將屆　台東縣消防局籲勿買來路不明爆竹煙火

台東縣環保局「熊廢二手市集」活動　即日起開放攤主報名

新年新目標！雲林縣府2024新春團拜　啟動國際友誼年

力挺農民　台東縣府推出縣有耕地租金主動減租措施

陳俊翰離世　蘇巧慧憶兩場景：陳律師用生命最後一刻教台灣人寶貴一課

肯德基「買1送1」連吃13天！解憂下午茶、炸雞桶下殺優惠碼一次收

快訊／「你是天使走過人間」　賴清德哀悼：帶著陳俊翰的理想前進

出門回來胖汪斷電「整隻搖不醒」　Q彈肉抖動媽嘆：誘惑都沒用

「非常律師」陳俊翰離世　綠委齊哀悼：很榮幸曾是並肩作戰的戰友

蔡英文不捨陳俊翰　總統府：強化身障者權益！續推陳律師關注政策

2025雙北世壯運17日開放報名！歡迎滿30歲體育好手參賽

陳俊翰40歲離世！罹罕病SMA　台大醫：肺部感染常是奪命主因

陳俊翰律師逝世！《夜夜秀》風波才落幕　賀瓏經紀公司發聲了

驚悚！國3客貨車自撞側翻起火　駕駛慘成焦屍無法辨識

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

《龍的傳人》爆紅粉絲都來「萬里長城」追星朝聖

浪漫情人節黃偉哲與啦啦隊女神同逛燈區

十多年未返鄉迷途求救員警

高雄神射手！瑞豐國中「市中運」射擊奪3金　

南投市路邊停車智慧收費3／1上路

桃園男年前離家徘徊超商　暖警助他返家

東港福袋抽別墅才剛喊卡　老闆又考慮再辦一次

不用人擠人！高雄走春「8處小眾景點」

台北母女春節返鄉祭祖　車輛拋錨里港警伸援手

春節連假台南做工行善團春節啟動修繕

5狀況睡不好「親戚關心」也上榜　按2穴道可助眠

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

2024春節連假台南湧入近60萬人次遊客走春

更多熱門

相關新聞

南消七大辦「祈福消防寶塔映輝」賞燈祈福

南消七大辦「祈福消防寶塔映輝」賞燈祈福

台南市消防局第七大隊14日晚上，結合諾那華藏精舍，共同辦理「祈福消防、寶塔映輝」賞燈祈福宣導活動，現場前50名進入賞燈民眾，送精美文創宣導紀念品。

即／台南安定火警！鐵皮工廠狂竄黑煙烈焰

即／台南安定火警！鐵皮工廠狂竄黑煙烈焰

即／台南公園女嬰相驗結果曝　檢追查是否遭活埋

即／台南公園女嬰相驗結果曝　檢追查是否遭活埋

「赴陸團」忽然喊停！交長：有必要會補償旅行業

「赴陸團」忽然喊停！交長：有必要會補償旅行業

台南警喊價約砲報案少女？不當追求送辦

台南警喊價約砲報案少女？不當追求送辦

關鍵字：

春節旅遊千萬賞燈祈福台南

讀者迴響

熱門新聞

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

快訊／陳俊翰驚傳過世！新竹台大分院證實：肺部感染

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／台版「非常律師」陳俊翰離世

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面