晚安小雞、阿鬧擬拍「強姦摘器官」假影片　台網狂罵：判2年太輕

記者張方瑀／綜合報導

網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」犯下煽動製造社會動亂罪，遭柬埔寨法院判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣。法院指出，兩人到柬埔寨目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦、人體器官交易的造假影片；這也讓許多台灣網友在柬埔寨西港省長的臉書留言表示，「判兩年真的太輕」、「千萬不要放過他們！」

▲網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」犯下煽動製造社會動亂罪，遭柬埔寨法院判處2年有期徒刑。（圖／翻攝自柬中時報）



柬埔寨西港省初級法院法官16日裁定，網紅晚安小雞與阿鬧犯下煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）



法院表示，31歲網紅晚安小雞與34歲網紅阿鬧來到柬埔寨，目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦、人體器官交易的造假影片。在2月12日晚上，兩人透過臉書直播展示自己在一棟大樓被保安發現毆打，接著13日前往西港唐人街再次直播，在鏡頭前上演慌張逃跑，宣稱被人追捕並呼喊求救。

晚安小雞與阿鬧被逮後，更一度在15日的記者會中下跪求饒，但西港省長郭宗朗堅定表示，兩人犯下嚴重錯誤，根據柬埔寨法律規定，他們必須承擔法律責任，刑滿後才能驅逐出境，「我認為這個問題非常嚴重，如果我們原諒他們，那麼接下來有人會繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象。」

判決結果一出後，許多台灣網友也湧入郭宗朗的臉書留言，呼籲柬埔寨當局不要輕易放過兩人，「判兩年真的太輕」、「他們惡意攻擊你們國家」、「這個人是台灣騙子」、「一定要嚴辦」、「台灣有此人真的丟臉」、「千萬不要放過他們！」