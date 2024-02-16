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晚安小雞有詐欺前科！臉書直播「夫妻合作」賣假貨　獲判緩刑2年

快訊／網紅晚安小雞被逮捕！　柬埔寨警控誹謗

▲晚安小雞前往柬埔寨直播，自導自演逃出詐騙園區、遭毆打剃頭等情節，因此遭柬方逮捕。（圖／翻攝直播）

記者莊智勝／新竹報導

台灣網紅「晚安小雞」、「阿鬧」2人前往柬埔寨拍攝直播影片，但內容卻涉嫌造假，因此遭柬埔寨警方逮捕，並於今(16日)火速依煽動製造社會動亂罪各判刑2年，2人黑歷史也一一遭起底，除了阿鬧闖入廢眷村直播「男女野戰」遭判拘役外，晚安小雞109年間還因涉嫌販賣仿冒的衣服、包包等，遭依詐欺取財罪、商標法判處緩刑2年，未料3年多後竟會在柬埔寨捅出更大簍子。

判決書指出，晚安小雞、本名陳能釧，與其妻子范芮瑀(另為緩起訴處分)、好友徐士倉等人合作，由陳能釧透過微信與對岸不知名的代購商家聯繫，以每件新台幣400元價格購入仿冒的adidas、PUMA、FILA、NIKE、Champion等服飾、包包等商品，3人於109年7月至同年8月間，於新竹縣住家中共同經營臉書粉專「晚安公雞」直播平台，由陳能釧自稱「雞哥」、徐士倉自稱「黑哥」，在平台上進行直播販售，而「雞嫂」范芮瑀則負責回覆訊息並提供帳戶供買家匯款；此外，陳能釧還雇用2名不知情的小幫手(均獲不起訴)協助處理訂單、包裝、出貨等事務。

檢警調查，陳能釧、徐士倉2人在直播平台上宣稱販售商品均為原廠正品，導致13名消費者誤以為撿到便宜而下訂，事後收到商品後仔細檢查，才驚覺買到仿冒品，憤而向檢警檢舉，警方因此於109年9月持搜索票搜索，當場查扣仿冒商品5件、電腦、海關進口快遞貨物稅費繳納證明等物證，偵結後依法提起公訴。

法官認為，陳能釧正值青壯年，卻不思以正當途徑獲取財物，明知商標有辨識商品來源、品質等功能，竟以仿冒品佯為真品或以假充真出售，使消費者陷於錯誤而購買，減損我國保護智慧財產權之國際形象，並搗亂社會正常交易秩序，影響消費者判斷，但考量其與被害人達成和解、並履行賠償，間衡其大學畢業，從事網路直播主為業、已婚、家境小康等一切情況，依詐欺取財罪、商標法判處拘役100日，得易科罰金，緩刑2年，以啟自新。

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