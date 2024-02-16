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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳俊翰首次造勢獻給民進黨　他曝內幕：陳未完成的理想我們繼續做

▲111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，不分區立委候選人陳俊翰致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲中研院博士後研究員陳俊翰出席民進黨凱道造勢活動致詞。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中研院博士後研究員陳俊翰驟然離世，然而，他生前曾因受邀擔任民進黨不分區立委候選人，而出席民進黨在凱道的造勢活動宣講。對此，前立委羅文嘉今（16日）透露，陳俊翰曾反覆詢問他講稿有沒有問題，並且在天氣很冷的情況下還堅持希望把演講做好再回家，此舉也讓羅文嘉感動不已。

陳俊翰於1月11日出席民進黨在凱道舉辦的造勢活動，並且在宣講時提及不少讓身障者權益保障更加完備的願景。此外，他也表示，當初受邀加入不分區名單時，便答應成為一員，雖然不在安全名單內，但對他來說，即便沒有當選，也不會改變初衷，會在任何位置盡自己最大努力去促進對社會弱勢權益確保。

針對此事，羅文嘉透露，當晚在凱道舞台後方，陳俊翰說：「這是我第一次參加這種活動。」陳俊翰還吃力地想把一張A4紙給他：「這是我寫的講稿，你幫我看一下，有沒有什麼問題。」

羅文嘉接下講稿看完後表示，覺得內容很棒，然而，陳俊翰接著追問，有沒有要調整的部分？羅文嘉再向陳俊翰表示，很棒！

與此同時，羅文嘉還透露，在凱道造勢的前一天他曾和陳俊翰視訊，討論這一次的演講。陳俊翰問：有什麼需要特別強調的嗎？羅文嘉則回應：把你的奮鬥故事，跟大家分享，就是最好的主題。

然而，凱道造勢的當晚，羅文嘉因為擔心天氣太冷，問陳俊翰是否早點講完，先回家休息？不料，陳俊翰說，既然來了，就希望把事情做到最好，他可以待到演講會結束。

羅文嘉說，自己來來回回協調陳俊翰的演講時間，去會場前，妻子劉昭儀拿了一束小花給他：「你可以幫我送給陳媽媽嗎？她是最偉大的媽媽。」

因此，羅文嘉帶著小花到會場，前主席卓榮泰問：「你怎麼拿束花？」，卓榮泰還接著指出：「乾脆請蕭美琴在講臺上送給陳媽媽？」

羅文嘉感慨地說，自己在台下遠望著偌大講臺上那束花顯得如此得小。「俊翰突然離開，不管認識或不認識的人，都覺得難捨。」

不過，羅文嘉猜想，以陳俊翰的幽默樂觀，會正向地說，讓更多人知道身障者也像一般人一樣，擁有追求夢想的權利，就是陳俊翰一輩子想做的事。

羅文嘉強調，陳俊翰用生命實踐這件事，從未放棄。「他無法完成的理想，我們應該繼續做，這才是受他生命故事感動的人，可以具體做的。」

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