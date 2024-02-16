民進黨團稱「韓國瑜不開朝野協商」　藍黨團打臉：議事處未發任何回應

▲韓國瑜日前視察院內單位。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團要求立法院17日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就「瘦肉精爭議」進行專案報告；今（16日）稍早，民進黨團拿出立法院議事處發通知表示，「經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商」。對此，國民黨團則發3點聲明反駁，議事處並未發出任何書面回應，目前都依法定程序辦理中。

國民黨立院黨團發起連署，要求立法院提前召開臨時會，邀請陳建仁專案報告台中「瘦肉精爭議」；但民進黨稍早則對外表示，立法院議事處通知，「有關國民黨團函請院長召集協商一案，經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商」。

對於這樣的訊息，國民黨團表示，民進黨團出示為非公文的訊息，一、經國民黨團與議事處詢問確認，議事處表示並未發出任何書面回應，目前都依法定程序辦理中。二、民進黨團所出示文件非正式公文，應負責任向國人解釋該文件從何而來？三、國民黨團依法提出請求，靜候韓院長召集朝野協商，並尊重其時程安排。

國民黨團強調，食品安全是一切根本，更是民眾最關心的事情，沒有食安就沒有保障，呼籲朝野共同重視食品安全，並要求民進黨政府好好的說明清楚，才能夠讓國人安心。

