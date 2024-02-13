快訊／首班富國島「丟包旅客」抵桃機　曝行程慘況：Check in沒房住

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

台灣旅客參加年代旅遊越南富國島行程卻慘遭丟包，越竹航空首班返台包機QH-9564班機13日承載133名國人在下午5點05分抵達桃園機場。被丟包的旅客表示，她訂的是包團旅遊，結果到了當地才發現，只配了一位不會中文、英文的司機，且由於年代沒有付錢，後來連司機都不見了，行程全得自己打理。

▲台灣旅客遊在越南富國島遭丟包，首班返台包機13日5點05分載133國人抵達桃園機場。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

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▲陳女表示，旅程中沒有導遊領隊，唯一的司機也因故不願意出車，只好自己叫車跑行程。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

越竹航空首班返台包機13日下午5點多載著133名國人抵達桃園機場，其中一名被丟包的陳姓女子透露，她的機票跟酒店雖然沒有出問題，但旅程中沒有導遊領隊，唯一的司機也因為年代旅遊沒有付款不願意出車，只好自己叫車跑行程，強調未來絕對不會跟年代訂票。

另一名不願意具名的女子也說，她是報名跟團的，帶著長輩跟小孩，行前年代什麼都沒有通知，到了才發現只配了一位不會中、英文的司機，而且第3天司機還傳訊息來說，「年代沒有付錢，所以不能來開車了」，所以接下來數天，大家完全都是自由活動。

女子還透露，他們有的團員更慘，行程中要換飯店，結果在Check in時，才發現根本沒有訂到飯店，加上當時飯店已經客滿，被迫必須找其他地方住宿，所幸團員火速找到另一間飯店，才避免露宿街頭，直呼旅行社真的問題很大，至於是否會提告求償，目前仍在考慮中。

▲被丟包的旅客透露，有團員在飯店Check in時，才知道自己沒有訂到房，沒有房間可以住。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

針對這次事件，越竹航空13日表示，經與年代旅遊董事長林大鈞、品保協會秘書長等人召開協調會後，儘管年代旅遊尚未付清14日富國島回台北的包機費用，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，仍會派遣飛機於13日、14日分批載運旅客返回台灣。

觀光署13日亦證實，這次事件總共有4架航班共790人受影響，由於旅行社積欠越南當地旅行社團費，造成旅遊糾紛，受影響的旅客將分4班機回台，包含13日1班、14日3班，其中4日有2班均已付款，另有1班尚未結清款項，不過經與越竹航空協調後，航班將照常起飛，亦全部航班將如期飛回台灣。