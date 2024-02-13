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媲美醫學中心！聯新導入直線加速器設備　癌症醫療中心全新啟用

▲聯新國際醫院癌症醫療中心跨科別醫師團隊。（圖／聯新國際醫院提供）

▲聯新國際醫院癌症醫療中心跨科別醫師團隊。（圖／聯新國際醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市聯新國際醫院即將邁入成立30周年，日前癌症醫療中心舉辦全新啟用儀式，宣布引進南桃園第一台高階精準治療儀器－直線加速器（好神刀），提供炎症患者全新癌症醫療環境；聯新國際醫院院長許詩典指出，為提供南桃園民眾更先進醫療，引進最新智能放射治療設備，以三大治癌新療法包括熱治療、細胞治療與基因檢測，不但提升南桃園「癌症精準醫療」紮實基礎，更提升病人治療品質與滿意度。

桃園市衛生局局長劉宜亷表示，透過國健署與醫院篩檢，85%是早期癌症，15%需進一步就醫治療，桃園市排名前三癌症為肺癌、肝癌、大（直）腸和肛門癌。聯新國際醫院啟用最先進放射治療設備，打造更溫度醫療環境，這是南桃園民眾之福，期望院方再接再勵，持續推升更好醫療品質，以照護民眾健康。

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前癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院血液腫瘤科主任王正旭認為，癌症綠發生率若要持續下降，則仰賴社區醫療篩檢及健康推廣，需延伸至醫院精準醫療、新藥物採用等，未來期望新政府挹注更多資金心力，持續開發更多癌症藥物，持續為民眾健康努力。

▲聯新國際醫院醫療中心引進最新穎、智能放射治療設備「好神刀」Halcyon 2.0直線加速器，也是南桃園唯一採用醫院。（圖／聯新國際醫院提供）

▲聯新國際醫院醫療中心引進最新穎、智能放射治療設備「好神刀」Halcyon 2.0直線加速器，也是南桃園唯一採用醫院。（圖／聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院首席副院長、癌症醫療中心主任陳子安說，全新智能放射治療設備「好神刀」Halcyon 2.0直線加速器，能於17秒完成即時影像對位，提高治療精準度，每次治療時間僅需1至2分鐘，過程安靜沒有壓迫感，全新設計腫瘤劑量包覆更完美，副作用更少，能掌握腫瘤動態，即時調整提升腫瘤控制成效，完備高階醫療拼圖，實現「智能精準放療」。

陳子安也強調，癌症醫療中心兼容各科之長，跨科整合以全人照護理念，透過團隊整合運作，提供最適切腫瘤診療照護。不論是門診追蹤、住院治療、或是急症處理，皆能在地提供醫學中心等級優質醫療、全程照護，讓病人就醫無須舟車勞頓，遠赴醫學中心等候治療。

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