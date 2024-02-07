桃園女報案「轎車遭偷開」　警逮3毒蟲...1人是她弟弟

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓女子昨（6）日下午報案指稱，停放家中轎車遭陌生人偷開，龜山警方獲報追逐失竊贓車，但駕駛卻拒絕警方攔查，最後通報桃園警方協助圍捕，贓車開進桃園區某處社區死巷中進退不得，警方破窗揪出車中3名男子，其中一人竟是張女弟弟，警方在車上起出K他命、毒咖啡包與笑氣鋼瓶等證物，警方訊後依毒品危害防制條例、妨害公務罪、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲張姓女子昨天下午報案指稱，家中停放轎車遭陌生人偷開走，龜山警方追逐數十公里，在桃園區某處死巷查獲贓車。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園市龜山、桃園警方昨天傍晚聯手查獲贓車，擊破車窗後將3名男子揪出。

龜山警方昨天下午5時許接獲張姓女子報案指稱，家中轎車遭陌生男子偷開，警方獲報案循線查出車輛出現在桃園區，於是通報桃園警方協助追查；桃園警分局中路派出所發現贓車出現在桃園區延壽街附近，警方到場場攔查，但該車卻拒檢且加速逃逸，最後在延壽街一處死巷查獲贓車進退不得，員警破窗拘捕內24歲宋姓男子、24歲江姓男子與31歲張姓男子，並在車上起獲笑氣鋼瓶、K他命殘渣袋、毒品咖啡包2包等證物，其中張姓男子竟是通報人張姓女子的親弟弟。

警方將3人帶回派出所偵訊，經過驗尿均呈陽性，其中張男與宋男、江男是朋友關係，張男在未告知姊姊前提下由宋姓男子將休旅車開走，致使張女誤以為車子遭陌生人偷開，並無所謂偷車或搶車情形；警方偵訊依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪、公共危險等罪嫌將張男等3人移送桃檢偵辦。