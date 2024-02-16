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快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬判刑2年罰3萬　犯煽動製造社會動亂罪

▲▼ 晚安小雞、阿鬧。柬埔寨警方記者會。（圖／翻攝自柬中時報）

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方上銬逮捕。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

柬中時報16日最新消息，柬埔寨西港省初級法院法官裁定，網紅晚安小雞與阿鬧犯下煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。

法院表示，31歲網紅晚安小雞與34歲網紅阿鬧來到柬埔寨，目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦、人體器官交易的造假影片。在2月12日晚上，兩人透過臉書直播展示自己在一棟大樓被保安發現毆打，接著13日前往西港唐人街再次直播，在鏡頭前上演慌張逃跑，宣稱被人追捕並呼喊求救。

經審訊，主審法官援引刑法，裁定兩人犯有煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣。

▲柬埔寨表示，兩人刑滿後才能驅逐出境。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

晚安小雞與阿鬧先前在柬埔寨自稱遭圍毆、一度失聯，當地警方指控他涉嫌自導自演，兩人在14日遭到柬埔寨警方逮捕，並於15日在記者會中下跪認錯，希望柬埔寨當局給他們機會。

不過西港省長郭宗朗15日堅定表示，兩人犯下嚴重錯誤，根據柬埔寨法律規定，他們必須承擔法律責任，刑滿後才能驅逐出境，「我認為這個問題非常嚴重，如果我們原諒他們，那麼接下來有人會繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象。」

柬埔寨警方先前指控，「晚安小雞」發布的影片均為造假，經調查，發現他從入境柬埔寨機場時就開始故意製造話題，蓄意引導網友對柬埔寨產生誤解，如此行徑只是為了吸引網友的關注和獲得更多影片觀看次數。

柬埔寨15日針對晚安小雞與阿鬧拍攝造假影片一案召開記者會，在記者會上陳列拍攝造假影片時穿的衣服、軍裝、假槍、鬼娃、鬼面具，以及用來冒充鮮血的紅色液體等道具。

▼柬埔寨警方展示晚安小雞拍攝造假影片時的道具。（圖／翻攝自柬中時報，下同）

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