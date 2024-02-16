　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早踢爆「晚安小雞自導自演」！四叉貓公開4點肉搜妙招：超安全

晚安小雞（左，黑衣）和友人阿鬧（右，黑衣）遭柬埔寨警方逮捕。（翻攝自《Fresh News》）

▲晚安小雞（左，黑衣）和友人阿鬧（右，黑衣）遭柬埔寨法院判處2年有期徒刑。（翻攝自《Fresh News》）

圖文／鏡週刊

網紅「晚安小雞」開直播自導自演，稱自己入境柬埔寨遭襲擊、劫財，事後遭當地警方逮捕，當地法院更裁定晚安小雞和友人阿鬧監禁2年加罰鍰。而在真相大白前，四叉貓就曾懷疑他是「自導自演」，而今證實他說的沒錯，四叉貓今（16）日也公開「肉搜4妙招」。

「晚安小雞」12日獨自前往柬埔寨，他抵達當地後在臉書上開直播，提到自己「潛入柬埔寨炸片（詐騙）園區」， 而他在過程中疑似被人發現搜查，最後逃跑時跌倒在地，晚安小雞被打時不斷哀號，隨後直播畫面中斷，嚇壞不少網友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此事驚動當地警方，最後真相大白，晚安小雞承認是自導自演，他和同夥阿鬧也出面道歉，下跪承認影片造假，希望能得到原諒。兩人被當地法院判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣30,896元），刑期結束後才能被驅逐出境。

面對晚安小雞的荒唐行徑，許多台灣人都認為丟盡了臉，而在真相未明前，網紅四叉貓就已懷疑一切恐是「自導自演」，並在臉書發表多篇貼文推論， 而今日四叉貓就公開自己是如何「輕鬆」查到晚安小雞入住的飯店。

四叉貓查出「晚安小雞」入住的飯店房型，發現所在位置旁有整排飯店，進一步查出晚安小雞和阿鬧下榻的飯店，地點位於柬埔寨施亞努市的市中心，離逃命的直播地點奧特斯海灘（Otres Beach）大約8公里；而兩人入住要價一千多台幣的高級雙人房，面積32平方公尺，飯店頂樓有泳池。

四叉貓透露，靠著下列4點方式就可肉搜道晚安小雞入住飯店，「1.打開agoda網站。2.搜尋當地（施亞努市）的住宿。3.排列選按照價格，便宜優先。4.大概翻不到十間就可以找到了。」讓網友讚嘆四叉貓，「比柯南還神奇。」

更多鏡週刊報導
陳俊翰疑感冒併發症過世　醫揭可能原因「1動作降低感染」
蘋果Vision Pro要價11萬　開賣2週爆退貨潮！兩大抱怨曝光
佛心公司！火鍋店除夕、初一「160萬元」營收全發給員工　老闆：把錢分享給大家

ET快訊
快訊／女騎士與化學槽罐車對撞　血流滿地亡
台灣、印度移工合作備忘錄簽了！
年代旅遊欠債千萬！馬爾地夫飯店也受害　向旅客討錢
快訊／韓國瑜拒協商打臉國民黨？ 　傅崐萁回應了
大叔激戰11歲女童4次沒戴套！　第1發就懷孕
年代旅遊16人下午仍飛富國島　全數改自由行
「蚵仔吃到飽」13人食物中毒！　停業3天
李多慧也要離開樂天？　球團回應了
晚安小雞擬拍「強姦摘器官」假影片　網狂罵：判2年太輕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年代旅遊停業3個月！欠債沒解決停業再延長　不退費最重可撤照

北高雄人嗨了！高捷「岡山車站」行車測試中　拚6月底通車試營運

藝群西門診所喬遷開幕　台南新光三越商圈以新面貌服務患者

大武衛生所肝篩結合高醫專科門診　方便偏遠民眾C肝就診

年代旅遊「欠債千萬」！馬爾地夫飯店也受害　旅客入住衰被討百萬

看完醫生「買1張刮刮樂」爽中100萬　24歲媽手抖：立刻返家

屏菸「大武門音樂祭」2／24～25登場　潮流音浪襲捲屏東

早踢爆「晚安小雞自導自演」！四叉貓公開4點肉搜妙招：超安全

觀光署下令年代旅遊禁出團！今1團16人「全數改自由行」

屏東東港「蚵仔吃到飽」13人食物中毒　衛生局勒令停業清消3天

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

網紅「阿鬧」疑是小雞共犯　跪地被上銬！恐在當地受刑

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

《換乘3》輝鉉「拿前任送的禮物分大家」　惠媛崩潰爆哭：太壞了！為什麼帶我來！

年代旅遊停業3個月！欠債沒解決停業再延長　不退費最重可撤照

北高雄人嗨了！高捷「岡山車站」行車測試中　拚6月底通車試營運

藝群西門診所喬遷開幕　台南新光三越商圈以新面貌服務患者

大武衛生所肝篩結合高醫專科門診　方便偏遠民眾C肝就診

年代旅遊「欠債千萬」！馬爾地夫飯店也受害　旅客入住衰被討百萬

看完醫生「買1張刮刮樂」爽中100萬　24歲媽手抖：立刻返家

屏菸「大武門音樂祭」2／24～25登場　潮流音浪襲捲屏東

早踢爆「晚安小雞自導自演」！四叉貓公開4點肉搜妙招：超安全

觀光署下令年代旅遊禁出團！今1團16人「全數改自由行」

屏東東港「蚵仔吃到飽」13人食物中毒　衛生局勒令停業清消3天

帶王淨回家拜年被問爆！　曹佑寧曝媽叮嚀結婚不要「吃緊弄破碗」

觀光署勒令年代旅遊停業也沒用　知情人士：民眾想拿回錢得等一年

帛琉曝陸金援挖邦交手段　綠黨團舉例：宏都拉斯未蒙其利、先受其害

超商獨家！「湯姆貓與傑利鼠」限量周邊來了　50公分存錢筒、筆袋超Q

台灣、印度移工MOU完成簽署　勞動部：程序進行中

預告晚安小雞下場！前主播蔡明里揭記者會「荒謬」：以為是整人單元

桃猿藍震威苦熬2年轉正職感謝陳瑞振　「沒有他就沒有現在的我」

快訊／貢寮台2線死亡車禍！女騎士與化學槽罐車對撞　血流滿地亡

世青滑冰錦標賽228熱烈展開！日、韓新生代滑冰女神華麗登「台」

年代旅遊停業3個月！欠債沒解決停業再延長　不退費最重可撤照

水豚泡湯耐久大賽療癒登場　10歲老將爽泡近3小時奪冠！

生活熱門新聞

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

力挺阿鬧！粉絲急喊「被設局」截圖曝

晚安小雞「光YT會員訂閱」月賺至少50萬　一票粉絲認了

網傳晚安小雞「假逃命片段」　全場酸爆了

晚安小雞被逮捕　醫：未來會出人命

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

孕婦長榮機上生產！他揪1疑點：怎會母子均安？

人力銀行：過年後有9成員工想跳槽

晚安小雞「大鬧柬埔寨」！背後4主角曝光

昨天記者會「今天神速判2年」　PTT讚爆

越南調查出爐：年代旅遊沒付款　地接未依規簽約

更多熱門

相關新聞

柬法院：晚安小雞擬拍「強姦摘器官」假影片

柬法院：晚安小雞擬拍「強姦摘器官」假影片

網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」犯下煽動製造社會動亂罪，遭柬埔寨法院判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣。法院指出，兩人到柬埔寨目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦、人體器官交易的造假影片；這也讓許多台灣網友在柬埔寨西港省長的臉書留言表示，「判兩年真的太輕」、「千萬不要放過他們！」

晚安小雞有詐欺前科！直播賣假貨判緩刑2年

晚安小雞有詐欺前科！直播賣假貨判緩刑2年

網傳晚安小雞「假逃命片段」　全場酸爆了

網傳晚安小雞「假逃命片段」　全場酸爆了

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

晚安小雞1年半前「隨口說1句」　真要被關了

晚安小雞1年半前「隨口說1句」　真要被關了

關鍵字：

晚安小雞四叉貓鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

火鍋店將兩日「161萬元」營收全發給員工

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

高雄行人遭騎士猛撞　頭部四肢重傷亡

阿鬧3年前曾闖禍　闖廢棄眷村直播「男女野戰」被判拘

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

更多

最夯影音

更多
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面