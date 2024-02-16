早踢爆「晚安小雞自導自演」！四叉貓公開4點肉搜妙招：超安全

▲晚安小雞（左，黑衣）和友人阿鬧（右，黑衣）遭柬埔寨法院判處2年有期徒刑。（翻攝自《Fresh News》）

圖文／鏡週刊

網紅「晚安小雞」開直播自導自演，稱自己入境柬埔寨遭襲擊、劫財，事後遭當地警方逮捕，當地法院更裁定晚安小雞和友人阿鬧監禁2年加罰鍰。而在真相大白前，四叉貓就曾懷疑他是「自導自演」，而今證實他說的沒錯，四叉貓今（16）日也公開「肉搜4妙招」。

「晚安小雞」12日獨自前往柬埔寨，他抵達當地後在臉書上開直播，提到自己「潛入柬埔寨炸片（詐騙）園區」， 而他在過程中疑似被人發現搜查，最後逃跑時跌倒在地，晚安小雞被打時不斷哀號，隨後直播畫面中斷，嚇壞不少網友。

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此事驚動當地警方，最後真相大白，晚安小雞承認是自導自演，他和同夥阿鬧也出面道歉，下跪承認影片造假，希望能得到原諒。兩人被當地法院判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣30,896元），刑期結束後才能被驅逐出境。

面對晚安小雞的荒唐行徑，許多台灣人都認為丟盡了臉，而在真相未明前，網紅四叉貓就已懷疑一切恐是「自導自演」，並在臉書發表多篇貼文推論， 而今日四叉貓就公開自己是如何「輕鬆」查到晚安小雞入住的飯店。

四叉貓查出「晚安小雞」入住的飯店房型，發現所在位置旁有整排飯店，進一步查出晚安小雞和阿鬧下榻的飯店，地點位於柬埔寨施亞努市的市中心，離逃命的直播地點奧特斯海灘（Otres Beach）大約8公里；而兩人入住要價一千多台幣的高級雙人房，面積32平方公尺，飯店頂樓有泳池。

四叉貓透露，靠著下列4點方式就可肉搜道晚安小雞入住飯店，「1.打開agoda網站。2.搜尋當地（施亞努市）的住宿。3.排列選按照價格，便宜優先。4.大概翻不到十間就可以找到了。」讓網友讚嘆四叉貓，「比柯南還神奇。」

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