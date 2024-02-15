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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德組閣採「民主大聯盟」　李彥秀：關鍵是心態與政策而非黨籍

▲▼國民黨團時事回應記者會 立委王鴻薇 李彥秀 羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

面對國會三黨不過半，民進黨總統當選人賴清德日前拋出，內閣人選將採民主大聯盟形式，並不一定只用民進黨籍。國民黨立委李彥秀今日痛批，民主大聯盟的美麗詞藻，終究要回歸政治現實，並點出5大關鍵理念與政策的差異，包括能源政策、經貿佈局、獨立機關、黑金弊案、組織功能。她痛批，總統蔡英文完全執政最大的失敗，就是「口號太多，作為太少」，賴清德想要走出少數政府的困境，關鍵不在黨籍而是心態與政策。

賴清德日前參與節目直播時透露，未來閣揆、總統府秘書長人選將會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」，行政院長要推出好人才，各部會首長也一樣，不完全是民進黨，民進黨立院黨團總召柯建銘日前受訪時表示，這是民主大聯盟概念，用人唯才、不一定要民進黨，與所謂聯合在野黨組閣不同，要分清楚。

對此，李彥秀直言，民主大聯盟仍停留在選舉口號，民進黨內部對於權力安排配置也意見不一。她質疑，當民進黨與在野黨政策看法不一時，應該是執行民進黨黨意，還是尊重國會多數民意？是否真心與在野溝通，還是用國家機器污衊在野陣營？她認為，關鍵不在美麗的詞藻或閣揆與閣員的黨籍，而在民進黨與賴清德的心態與政策。

李彥秀回顧2000年台灣首次政黨輪替，她說，陳水扁民意支持率飆升至7成9，獲得廣大藍綠及中間選民支持，但面對當時朝小野大的政治僵局，拒絕仿效法國「換軌制」，提名國會多數組閣；用「全民政府」的口號，執意提名唐飛擔任行政院長，結果前行政院長唐飛短短136天就黯然下台，全民政府宣告失敗。

李彥秀也提到，陳水扁在520就職後不久，提出停建核四的主張，但在公開談話中，陳水扁表示仍要徵詢各方意見，更拋出意拜訪當時國民黨主席連戰請益。然而，扁連會剛剛結束，行政院就立刻宣布停建核四，大玩兩面手法，「直接在連戰背後捅一刀」，也讓朝野原本就薄弱的互信基礎完全破產。

李彥秀認為，25年後，一樣朝小野大，賴清德的聲望與支持度更遠不及當年的陳水扁。如果仍然用「我已經當總統了，算我好運，不然你是要怎樣？」的態度面對民意監督，如果仍然企圖用司法與利益威嚇在野陣營，恐怕「民主大聯盟」仍舊只是停留在政治語言。

李彥秀表示，民主大聯盟的美麗詞藻，終究要回歸政治現實，關鍵仍然是五大關鍵理念與政策的差異。第一是能源政策，在野黨提出核三、核四延役與修法，賴清德是否願意順應民意，順勢化解台灣缺電危機，通盤檢討蔡英文政府的能源政策與配比？第二是經貿佈局，民進黨全球經貿佈局為何？如何提升產業競爭力與轉型升級？兩岸經貿與ECFA的態度為何？面對中共的壓力，賴清德要當冷冽的北風？還是溫暖的太陽？

第三是獨立機關，李彥秀透露，民進黨完全執政八年，將獨立機關作為政治鬥爭工具，將政治黑手伸入人事提名，賴清德未來在考監兩院、大法官、中選會、NCC委員的提名上，是否尊重專業與國會的實質審查？第四為黑金弊案，包含詐騙、黑金、光電以及地方建設等諸多重大弊案，賴清德政府是否能有改革查弊，甚至是動搖黨本的決心，給全民一個交代？第五為組織功能，新政府是否能用全新的思維，重新檢討包括像數位發展部以及NCC的組織與功能？

李彥秀痛批，蔡英文完全執政最大的失敗，就是「口號太多，作為太少，傲慢太多，謙卑太少，政治太多，專業太少」。她認為，賴清德想要走出少數政府的困境，關鍵不在黨籍而是心態與政策。

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