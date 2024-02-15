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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美媒指賴清德當選加劇對中緊張　駐美代表俞大㵢：宣布獨立沒必要

▲▼駐美代表俞大㵢。（圖／駐美國台北經濟文化代表處）

▲駐美代表俞大㵢。（資料照／駐美國台北經濟文化代表處）

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表俞大㵢近日接受美國媒體「全國公共廣播電台」（NPR）專訪，訪談內容昨（14）播出，報導指出，準總統賴清德當選加劇與中國大陸的緊張關係，因為中國將台灣視為一個省份，而俞回應，沒有必要另行宣布獨立，「因為宣布獨立意味著我們現在受制於某人，但我們不是」。

俞大㵢在今年2月12日於華府雙橡園接受「全國公共廣播電台」專訪，訪談內容於2月14日在該電台「晨間新聞」（Morning Edition）節目播出，俞談到中方在台海採取各種挑釁行為、企圖改變現狀，以及我國是主權獨立國家，台灣未曾被中華人民共和國統治等情。

俞大㵢談及，我國深刻瞭解台海緊張之危險，不會給中國任何對台發動戰爭的藉口，且我國是主權獨立國家，台灣未曾被中華民國共和國統治過，此為不可否認的事實。

俞大㵢說明，台灣施行民主制度，台灣人民已經習慣民主生活型態，定期改選總統、立委及市長等，不願意民主生活方式遭改變，但中共卻企圖強行改變台灣人的生活方式，強迫台灣接受「一國兩制」方案，香港殷鑑不遠，「一國兩制」在台灣完全沒有市場。

此外，俞大㵢也舉例，前美聯邦眾議長裴洛西訪台後，中國挑釁動作持續加大，最近中共軍機艦穿越台海中線、施放空飄氣球次數均大幅增加，另在未諮詢我方情況下，片面改變M503北向南航線偏置，使其更靠近海峽中線，企圖改變台海現狀的是中國。他重申，中國現在面臨許多國內挑戰，應專注處理國內事務，而非升高台海緊張局勢。

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